حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي

شيّع أهالي قرية العزبة المستجدة التابعة لدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، جثمان الطفلة آية م. ا، البالغة من العمر 11 عامًا، تلميذة بالصف الخامس الابتدائي الأزهري، إلى مثواها الأخير، في جنازة مهيبة خيم عليها الحزن والأسى، عقب وفاتها متأثرة بإصابتها بحالة تسمم غذائي.

وكانت الطفلة قد لفظت أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى طما المركزي، بعد ساعات من محاولات إنقاذها؛ إثر إصابتها بحالة إعياء شديد بادعاء تناول وجبة يُشتبه في فسادها.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بوصول الطفلة إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، حيث تبين أنها تناولت بعض الأطعمة من منزلها، بالإضافة إلى كيس «إندومي»؛ ما أدى إلى إصابتها بحالة تسمم حاد.

وبالانتقال والفحص، جرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطفلة، وإجراء غسيل معدة في محاولة لإنقاذ حياتها، إلا أن حالتها الصحية تدهورت، وفارقت الحياة بعد ساعات قليلة من تلقي العلاج، متأثرة بمضاعفات التسمم.

ووسط حالة من الانهيار والبكاء، أدى المئات من أهالي القرية صلاة الجنازة على جثمان الطفلة، قبل قبل دفنها بمقابر الأسرة، فيما سادت حالة من الحزن الشديد بين زملائها بمعهد العزبة المستجدة الأزهري، وأهالي القرية الذين ودعوا الطفلة في مشهد مؤلم.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.