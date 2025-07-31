تفاصيل مرعبة.. الإندومي المباع بهذا الطعم يسبب الموت فورا

أصبح "الإندومي" أحد الوجبات الأساسية لدي الكثير حيث إنها وجبة سريعة التحضير والمنقذ اليومي لدى كثير من الأطفال والشباب، خاصة في البيوت التي تبحث عن بدائل سريعة واقتصادية للغذاء.

لكن أكدت الأبحاث من مخاطر الاندومي والتي حذر من تناولها العديد من الأطباء

ماذا تحتوي الاندومي

رغم الطعم اللذيذ الذي يعشقه الصغار، إلا أن مكونات الإندومي تكشف الكثير:

محسّنات الطعم والمكسبات مثل مادة جلوتامات أحادية الصوديوم (MSG)، والتي ارتبطت بعدة دراسات بمشاكل عصبية وسلوكية.

دهون مهدرجة خطيرة على القلب والشرايين.

نسبة صوديوم عالية جدًا تفوق الحد المسموح به يوميًا في وجبة واحدة.

نكهات صناعية وألوان قد تسبب مشكلات في الكلى والكبد على المدى الطويل.

نكهة الاندومي المميتة

وقد حذرت الاحباب من أنواع الإندومي (خاصة نكهة الدجاج الخاص – "special chicken") التي وُجد بها كميات من أكسيد الإيثيلين:





اكتشاف أكسيد الإيثيلين في الإندومي

في أبريل 2023، أعلنت سلطات تايبيه (تايوان) أنها اكتشفت مستويات مرتفعة من مادة ethylene oxide في عبوات نكهة "إندومي: Special Chicken Flavour"، مما أثار استدعاء المنتج من السوق .