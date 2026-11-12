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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر بالقميص الأحمر ومالاوي بالأخضر في تصفيات أمم أفريقيا.. غدا

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر الأول ومنتخب مالاوي، المقرر لها التاسعة مساء غد الجمعة، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، عن ارتداء منتخب مصر، القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء، بينما يرتدي منتخب مالاوي الطاقم الأخضر .

حضر الاجتماع الفني ممثلاً عن منتخب مصر، مينا سامح، إداري المنتخب، ومحمود سليمان، مدير المهمات.

المران الختامي لمنتخب مصر

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة مديره الفني علي ماهر، مساء اليوم الخميس، مرانه الختامي استعدادًا لمواجهة منتخب مالاوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027.
 

ومن المقرر أن يُقام المران الأخير على استاد القاهرة الدولي، الذي يستضيف المواجهة المرتقبة بين المنتخبين، حيث يسعى الجهاز الفني لوضع اللمسات النهائية على استعدادات الفراعنة قبل اللقاء، وتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل لتحقيق نتيجة إيجابية.

علي ماهر يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة مالاوي

ويعمل علي ماهر، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، خلال المران الختامي على تنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية التي يرغب في تطبيقها خلال المباراة، إلى جانب الاستقرار على العناصر الأساسية التي سيعتمد عليها في التشكيل المنتظر.
كما يحرص الجهاز الفني على منح اللاعبين التعليمات الأخيرة المتعلقة بطريقة اللعب والتحركات الهجومية والواجبات الدفاعية، مع التركيز على استغلال الفرص أمام مرمى المنافس وتجنب الأخطاء التي قد تمنح منتخب مالاوي الأفضلية.

وتحظى المواجهة بأهمية كبيرة للجهاز الفني الجديد، خاصة أنها تمثل اختبارًا مهمًا لعلي ماهر في بداية مشواره مع المنتخب الوطني، بعد توليه المسؤولية خلفًا لحسام حسن.

موعد مباراة مصر ومالاوي

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره مالاوي غدًا الجمعة 13 نوفمبر 2026، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2027.

ويتطلع المنتخب الوطني إلى الظهور بصورة قوية خلال اللقاء، وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل مواصلة مشواره في التصفيات بصورة إيجابية، وإسعاد الجماهير المصرية التي تنتظر بداية قوية للمرحلة الجديدة تحت قيادة علي ماهر.

منتخب مصر مالاوي كأس الأمم الأفريقية 2027 كأس الأمم الأفريقية

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