شد الوجه.. مخاطر خطيرة لعمليات التجميل قد لا تعرفها النساء

في الوقت الذي يسعى فيه الكثيرون لاستعادة ملامح الشباب من خلال عمليات شد الوجه، يتم التحذير منها لما تسببه من مضاعفات قد تكون مقلقة وخطيرة.

مخاطر مرتبطة بعمليات شد الوجه

وهناك العديد من المخاطر المرتبطة بعمليات شد الوجه، وفقا لما نشر في Mayo Clinic وHealthline، ومن أبرزها ما يلي:

ـ تلف الأعصاب:

قد يؤدي إلى ضعف مؤقت أو دائم في عضلات الوجه، ما يؤثر على الابتسامة أو حركة الجفن.

ـ العدوى والنزيف:

من المضاعفات الشائعة بعد الجراحة، وقد تتطلب تدخلًا طبيًا عاجلًا لتصريف الدم أو علاج الالتهاب.

مخاطر مرتبطة بعمليات شد الوجه

ـ ضعف التئام الجروح:

خصوصًا لدى المدخنين ومرضى السكري، مما يزيد احتمالية ظهور ندوب واضحة.

ـ فقدان الإحساس في الجلد:

التنميل شائع بعد العملية، وقد يستمر لأشهر أو يصبح دائمًا في بعض الحالات.

مخاطر مرتبطة بعمليات شد الوجه

ـ الجلطات الدموية:

الجراحات الطويلة ترفع خطر تكوّن جلطات في الساقين أو الرئتين.

ـ تغير شكل الأذنين أو خط الشعر:

أحيانًا تتغير ملامح الوجه بشكل غير طبيعي بعد العملية.

مخاطر مرتبطة بعمليات شد الوجه

ـ ردود فعل للتخدير:

نادرة، لكنها قد تكون مهددة للحياة في بعض الحالات.

ـ نتائج غير مرضية:

بعض الحالات تحتاج لإعادة الجراحة بسبب عدم التناسق أو الشكل غير الطبيعي.

مخاطر مرتبطة بعمليات شد الوجه

تحذير الأطباء

لضمان الأمان، يُنصح باختيار جراح معتمد، وإيقاف التدخين، والالتزام بتعليمات ما قبل وما بعد الجراحة.