عشبة غير متوقعة تعالج القولون والبشرة والشعر

يعد الشمر من أفضل المواد الطبيعية التى تساعد في علاج عدد كبير من الأمراض ولا تقتصر فوائدها على علاج المعدة والأمعاء.

وفقا لما جاء في موقع nfcihospitality نكشف لكم أهم فوائد الشمر الصحية التي لا يعرفها عدد كبير من الأشخاص.

تعزيز الرضاعة: غالبًا ما تستهلك الأمهات المرضعات بذور الشمر لتعزيز إنتاج الحليب بسبب خصائصها المدرة للحليب.

إدارة الوزن:

يُثبّط الشهية: تعمل بذور الشمر كمثبّط طبيعي للشهية. مضغها يُساعد على كبح الجوع وتقليل الإفراط في تناول الطعام.

تعزيز عملية التمثيل الغذائي: يمكن للزيوت الأساسية الموجودة في بذور الشمر تحفيز عملية التمثيل الغذائي، مما يساعد في إدارة الوزن.

صحة القلب:

يخفض ضغط الدم: يساعد محتوى البوتاسيوم الموجود في بذور الشمر على تنظيم ضغط الدم عن طريق موازنة تأثيرات الصوديوم.



يقلل الكوليسترول: لقد ثبت أنه يقلل مستويات الكوليسترول السيئ (LDL)، مما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

فوائد البشرة والشعر:

يُحسّن صحة البشرة: تُساعد مضادات الأكسدة وخصائص بذور الشمر المضادة للميكروبات في علاج حب الشباب وأمراض البشرة الأخرى. يُساعد وضع ماء بذور الشمر على البشرة على تفتيح لونها وإشراقها.

يُعزز نمو الشعر: يُقوي جذور الشعر ويُعزز نموه اشطف الشعر بماء بذور الشمر يُقلل من قشرة الرأس والتهابات فروة الرأس.

