قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعثر مفاوضات الأهلي لتجديد عقد أحمد عبد القادر
وفاء عامر تهدي تكريمها للجمهور في احتفالية مفيد فوزي وآمال العمدة (فيديو)
عبد العاطي: لا خلافات لمصر مع دول حوض النيل سوى واحدة.. ومنفتحون على التعاون وتعديل الاتفاق الإطاري
بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟
تقارير إعلامية: الناتو يطالب ترامب بالضغط على بوتين لإبرام اتفاق سلام
طريقك أمان .. الداخلية تحيل 132 ألفا و409 مخالفات مرورية للنيابة
الولايات المتحدة تصادر سفينة قبالة سواحل فنزويلا
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج
استغفار لمن أثقلته ذنوب ترك الصلاة.. ردده بهذه الصيغة بإخلاص
المؤتمر: لقاء الرئيس السيسي ورئيس حكومة إقليم كردستان يعكس ثقل مصر الإقليمي
مران الأهلي .. الفريق يبدأ الاستعداد لمباراة غزل المحلة
رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية

نوة عيد الميلاد
نوة عيد الميلاد
خالد يوسف

بدأ فصل الشتاء رسميا وفلكيا اليوم الأحد 21 ديسمبر، وتبدأ معه موسم جديد من النوات الشتوية بعد انتهاء النوات الخريفية، حيث تفصلنا 7 أيام عن بدء أولى نوات الشتاء، والتي تبدأ يوم الأحد المقبل، وتستمر لمدة 3 أيام متواصلة، وتشهد تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية أحيانًا، وتبدأ من السواحل الشمالية الغربية للبلاد، ونشهد نوة عيد الميلاد التي تسيطر على البلاد بأمطار غزيرة وعواصف.

نوة عيد الميلاد تسيطر على البلاد بأمطار غزيرة وعواصف

ووفقًا لما كشف عنه جدول نوات ميناء الإسكندرية، فإن موعد نوة عيد الميلاد سنويًا، والتي تُعرف بأولى نوات فصل الشتاء، يبدأ من 28 ديسمبر الجاري ويستمر لمدة 3 أيام، وتصاحبها نشاط كبير في سرعات الرياح الشمالية الغربية والشرقية أحيانًا.

كما تعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التي يصاحبها سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد، بدءًا من السواحل الغربية وصولًا إلى السواحل الشرقية، وتشمل محافظات الوجه البحري شمالًا وجنوبًا، وصولًا إلى محافظات الدلتا ومدن القناة، مع تفاوت كميات الأمطار من مكان إلى آخر.

منخفض ممطر وآخر بارد على البحر المتوسط

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك أكثر من منخفض جوي قادم خلال الفترة المقبلة على مسطح البحر المتوسط، ما يؤدي إلى تكاثر السحب الممطرة ما بين أمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة ورعدية أحيانًا، مصحوبة بحبات البرد في بعض الأحيان، خاصة في حالة امتداد تأثير المنخفض السيبيري، وهو أحد المنخفضات الباردة، الذي يؤثر على طقس مصر خلال الشتاء، ويؤدي إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة العظمى والصغرى.

مواعيد النوات الشتوية لعام 2026

نستعرض فى السطور التالية النوات الباردة التى تضرب الإسكندرية فى فصل الشتاء من كل عام:

نوة الفيضة الصغرى

سميت بـ نوة الفيضة الصغرى لأن البحر يفيض خلالها وتعلو أمواجه بشكل كبير، وقد تتعدى سور الكورنيش إلى نهر الطريق، وتبدأ حوالي 19 ديسمبر وتستمر لخمسة أيام، مصحوبة برياح شمالية غربية وأمطار غزيرة وارتفاع الأمواج.

نوة عيد الميلاد.. شديدة الأمطار

سميت بهذا الاسم، لأنها تهب على الأسكندرية فى النصف الأخير من شهر ديسمبر، بالتزامن مع عيد الميلاد المجيد لدى الاقباط، وتستمر يومين وتهب على الاسكندرية خلالها رياح غربية وتتميز بأنها شديدة الأمطار.

نوة رأس السنة.. ممطرة

سميت بهذا الاسم لأنها تهب على الإسكندرية فى مطلع العام الجديد من كل عام فى شهر يناير، وتستمر لمدة 4 أيام، وتهب خلالها رياح غربية على الإسكندرية وتكون ممطرة بغزارة.

نوة الفيضة الكبرى.. ارتفاع الأمواج وتعطيل الصيد

تهب على الإسكندرية فى النصف الأول من شهر يناير، وسميت بهذا الاسم لأنها تجعل البحر يفيض ويزداد ارتفاع الامواج بشدة، مما يصعب خلالها ممارسة مهنة الصيد، وتستمر الفيضة الكبرى لمدة 6 أيام، وتهب خلالها رياح جنوبية غربية شديدة الأمطار.

نوة الغطاس.. رياح غربية ممطرة

سميت بهذا الاسم، لأنها تهب على الإسكندرية بالتزامن مع احتفال الأقباط بعيد الغطاس، وتهب على الإسكندرية فى النصف الاخير من شهر يناير، وتستمر 3 أيام وتهب على الإسكندرية خلالها رياح غربية ممطرة.

 نوة الكرم.. كريمة فى أيامها وأمطارها

تهب على الإسكندرية فى الأيام الأخيرة من شهر يناير، وتستمر لمدة 7 أيام، ولذلك سميت بنوة الكرم، لأنها كريمة فى أمطارها وطول مدة استمرارها، وتتوقف ممارسة مهنة الصيد خلالها بسبب الرياح الغربية وشدة الأمطار.

 نوة الشمس الصغيرة.. أمطار والشمس ساطعة

تستمر 3 أيام فقط، وسميت بهذا الاسم لأن الشمس تظل ساطعة حتى فى فترات تساقط الأمطار، وتهب على الإسكندرية فى منتصف شهر فبراير، ويصاحبها رياح غربية وتكون شديدة الأمطار.

نوة السلوم.. يومين فقط

تهب على الإسكندرية فى أوائل شهر مارس وتستمر لمدة يومين فقط، وتهب على الإسكندرية خلالها رياح جنوبية غربية يصاحبها الأمطار، وقد سميت بهذا الاسم نظرا لهبوب رياح غربية من جهة السلوم.

نوة الحسوم.. أشد النوات برق ورعد

من أشد النوات التى تهب على عروس البحر المتوسط، وتهب فى الاسبوع الاول من شهر مارس، وقد سميت بهذا الاسم نظرا لشدتها ولأنها تتميز ببرق ورعد شديدين وهطول الأمطار، وتعتبر آخر النوات الممطرة الشديدة التى تهب على الإسكندرية.

أما نوات الربيع فهى تضرب الإسكندرية فى الاسبوع الأول وهى:

 نوة الشمس الكبرى.. رياح بلا أمطار

تستمر لمدة يومين، وتهب على الإسكندرية رياح شرقية ولكنها غير ممطرة، وسميت بهذا الاسم لأن سطوع الشمس تزداد خلالها قوة.

نوة عوة أو برد العجوزة.. آخر النوات الباردة

نوة عوة أو برد العجوزة، تهب على الإسكندرية فى الأسبوع الأخير من شهر مارس، وهى نوة شديدة تهب خلالها رياح شرقية وتستمر لمدة أيام، وتعتبر آخر النوات الباردة واختلف الكثيرون على سبب تسميتها ولا يعرف احد سبب تسميتها بهذا الاسم.

رياح شديدة أمطار غزيرة نوة عيد الميلاد فصل الشتاء النوات الشتوية النوات الخريفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

كأس أمم إفريقيا

التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

السيارة عقب الحادث

السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد

منتخب المغرب

افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025.. موعد مباراة المغرب وجزر القمر والقنوات الناقلة

دعاء اليوم الاول من رجب

دعاء اليوم الأول من رجب .. لو خفت من مرض أو فقر ردّده واطمئن

ترشيحاتنا

سحلب

طريقة عمل السحلب بالمنزل بمكونات في متناول اليد

النعناع

مشروب غير متوقع بديل لقهوة الصباح ويحسن الهضم .. تعرف عليه

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| اعرف أسباب وذمة الوجه في الصباح .. روتين العناية في الشتاء من هاني الناظر

بالصور

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال

رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

6 ندوات توعوية.. الشرقية تختتم فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

فيديو

فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

حورية فرغلي

حورية فرغلي: ما زلت أواجه آثار سحر أسود وأخيرا بقيت أعرف أشم

ابراهيم سعيد

اتقبض عليهم ..أزمة جديدة تطارد إبراهيم سعيد بسبب طليقته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد