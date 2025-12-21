رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية

بدأ فصل الشتاء رسميا وفلكيا اليوم الأحد 21 ديسمبر، وتبدأ معه موسم جديد من النوات الشتوية بعد انتهاء النوات الخريفية، حيث تفصلنا 7 أيام عن بدء أولى نوات الشتاء، والتي تبدأ يوم الأحد المقبل، وتستمر لمدة 3 أيام متواصلة، وتشهد تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية أحيانًا، وتبدأ من السواحل الشمالية الغربية للبلاد، ونشهد نوة عيد الميلاد التي تسيطر على البلاد بأمطار غزيرة وعواصف.

نوة عيد الميلاد تسيطر على البلاد بأمطار غزيرة وعواصف

ووفقًا لما كشف عنه جدول نوات ميناء الإسكندرية، فإن موعد نوة عيد الميلاد سنويًا، والتي تُعرف بأولى نوات فصل الشتاء، يبدأ من 28 ديسمبر الجاري ويستمر لمدة 3 أيام، وتصاحبها نشاط كبير في سرعات الرياح الشمالية الغربية والشرقية أحيانًا.

كما تعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التي يصاحبها سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد، بدءًا من السواحل الغربية وصولًا إلى السواحل الشرقية، وتشمل محافظات الوجه البحري شمالًا وجنوبًا، وصولًا إلى محافظات الدلتا ومدن القناة، مع تفاوت كميات الأمطار من مكان إلى آخر.

منخفض ممطر وآخر بارد على البحر المتوسط

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك أكثر من منخفض جوي قادم خلال الفترة المقبلة على مسطح البحر المتوسط، ما يؤدي إلى تكاثر السحب الممطرة ما بين أمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة ورعدية أحيانًا، مصحوبة بحبات البرد في بعض الأحيان، خاصة في حالة امتداد تأثير المنخفض السيبيري، وهو أحد المنخفضات الباردة، الذي يؤثر على طقس مصر خلال الشتاء، ويؤدي إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة العظمى والصغرى.

مواعيد النوات الشتوية لعام 2026

نستعرض فى السطور التالية النوات الباردة التى تضرب الإسكندرية فى فصل الشتاء من كل عام:

نوة الفيضة الصغرى

سميت بـ نوة الفيضة الصغرى لأن البحر يفيض خلالها وتعلو أمواجه بشكل كبير، وقد تتعدى سور الكورنيش إلى نهر الطريق، وتبدأ حوالي 19 ديسمبر وتستمر لخمسة أيام، مصحوبة برياح شمالية غربية وأمطار غزيرة وارتفاع الأمواج.

نوة عيد الميلاد.. شديدة الأمطار

سميت بهذا الاسم، لأنها تهب على الأسكندرية فى النصف الأخير من شهر ديسمبر، بالتزامن مع عيد الميلاد المجيد لدى الاقباط، وتستمر يومين وتهب على الاسكندرية خلالها رياح غربية وتتميز بأنها شديدة الأمطار.

نوة رأس السنة.. ممطرة

سميت بهذا الاسم لأنها تهب على الإسكندرية فى مطلع العام الجديد من كل عام فى شهر يناير، وتستمر لمدة 4 أيام، وتهب خلالها رياح غربية على الإسكندرية وتكون ممطرة بغزارة.

نوة الفيضة الكبرى.. ارتفاع الأمواج وتعطيل الصيد

تهب على الإسكندرية فى النصف الأول من شهر يناير، وسميت بهذا الاسم لأنها تجعل البحر يفيض ويزداد ارتفاع الامواج بشدة، مما يصعب خلالها ممارسة مهنة الصيد، وتستمر الفيضة الكبرى لمدة 6 أيام، وتهب خلالها رياح جنوبية غربية شديدة الأمطار.

نوة الغطاس.. رياح غربية ممطرة

سميت بهذا الاسم، لأنها تهب على الإسكندرية بالتزامن مع احتفال الأقباط بعيد الغطاس، وتهب على الإسكندرية فى النصف الاخير من شهر يناير، وتستمر 3 أيام وتهب على الإسكندرية خلالها رياح غربية ممطرة.

نوة الكرم.. كريمة فى أيامها وأمطارها

تهب على الإسكندرية فى الأيام الأخيرة من شهر يناير، وتستمر لمدة 7 أيام، ولذلك سميت بنوة الكرم، لأنها كريمة فى أمطارها وطول مدة استمرارها، وتتوقف ممارسة مهنة الصيد خلالها بسبب الرياح الغربية وشدة الأمطار.

نوة الشمس الصغيرة.. أمطار والشمس ساطعة

تستمر 3 أيام فقط، وسميت بهذا الاسم لأن الشمس تظل ساطعة حتى فى فترات تساقط الأمطار، وتهب على الإسكندرية فى منتصف شهر فبراير، ويصاحبها رياح غربية وتكون شديدة الأمطار.

نوة السلوم.. يومين فقط

تهب على الإسكندرية فى أوائل شهر مارس وتستمر لمدة يومين فقط، وتهب على الإسكندرية خلالها رياح جنوبية غربية يصاحبها الأمطار، وقد سميت بهذا الاسم نظرا لهبوب رياح غربية من جهة السلوم.

نوة الحسوم.. أشد النوات برق ورعد

من أشد النوات التى تهب على عروس البحر المتوسط، وتهب فى الاسبوع الاول من شهر مارس، وقد سميت بهذا الاسم نظرا لشدتها ولأنها تتميز ببرق ورعد شديدين وهطول الأمطار، وتعتبر آخر النوات الممطرة الشديدة التى تهب على الإسكندرية.

أما نوات الربيع فهى تضرب الإسكندرية فى الاسبوع الأول وهى:

نوة الشمس الكبرى.. رياح بلا أمطار

تستمر لمدة يومين، وتهب على الإسكندرية رياح شرقية ولكنها غير ممطرة، وسميت بهذا الاسم لأن سطوع الشمس تزداد خلالها قوة.

نوة عوة أو برد العجوزة.. آخر النوات الباردة

نوة عوة أو برد العجوزة، تهب على الإسكندرية فى الأسبوع الأخير من شهر مارس، وهى نوة شديدة تهب خلالها رياح شرقية وتستمر لمدة أيام، وتعتبر آخر النوات الباردة واختلف الكثيرون على سبب تسميتها ولا يعرف احد سبب تسميتها بهذا الاسم.