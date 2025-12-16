أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية.. ودرجات الحرارة تسجل 14

شهدت محافظة الإسكندرية، تساقط أمطار على معظم الأحياء ، وكانت شدتها ما بين المتوسطة إلى الغزيرة مصحوبة برياح شديدة وانخفاض درجة الحرارة والتى سجلت 14 درجة مئوية.

وقام المهندس سامي قنديل، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بمتابعة التمركزات وسيارات الطوارئ، والاطمئنان على انتظام العمل بالمحطات المختلفة على مستوى المحافظة.

كما تابع عمل فرق تشغيل المحطات، ومراجعة خطط التعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار، موجها بالتنسيق الكامل بين غرف العمليات والفرق الميدانية، لضمان سرعة الاستجابة والحفاظ على كفاءة منظومة الصرف الصحي واستقرار الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد المهندس سامي قنديل ، على أن الشركة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات، مع الدفع بالمعدات اللازمة طبقًا لكثافات الأمطار، مشيرًا إلى أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة للتعامل مع أي طوارئ قد تطرأ خلال النوة.