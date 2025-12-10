قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الإسكندرية: تكثيف القوافل الطبية لإيصال الخدمات الصحية للمواطنين البسطاء

كلف محافظ الإسكندرية أحمد خالد، الأجهزة التنفيذية بتكثيف القوافل الطبية لإيصال الخدمات الصحية إلى المواطنين البسطاء، والارتقاء بالرعاية المقدمة للمواطنين.
 

وبناء على تعليمات محافظ الإسكندرية، نظم حي وسط بالتعاون مع مديرية الصحة، قافلتين طبيتين بدائرة الحي، تفعيلا لمبادرة 100 يوم صحة.


وتضمنت فاعليات القافلتين، توقيع الكشف وتقديم العلاج المجاني للمواطنين في عدة تخصصات طبية، وإقامة ندوات للتوعية بفوائد الرضاعة الطبيعية، ووسائل تنظيم الأسرة، وكيفية ترشيد استهلاك المياه، وختان الإناث، ومناهضة العنف ضد المرأة، ورأي الدين في تحديد النسل.


ونظم مركز ومدينة برج العرب، يوما طبيا للعاملين والمترددين على المركز لتلقي الخدمات، استهدف تقديم خدمات طبية وصحية مجانية وذلك بمجمع الخدمات الحكومية ببرج العرب القديم.


وتم خلال اليوم قياس الضغط والسكر العشوائي والكشف عن الاعتلال الكلوي والأورام، وتحويل عدد من الحالات لإجراء التحاليل الطبية بالمجان بالمعامل التابعة لوزارة الصحة.


يأتي ذلك في إطار الحرص على تحسين مستوى الرعاية الصحية داخل بيئة العمل والاهتمام بالصحة العامة والتغذية السليمة، مع التأكيد على استمرار عمل المركز والأحياء بكافة الإمكانيات لخدمة المواطنين.
 

