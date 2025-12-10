الاحتلال يعتقل 43 فلسطينياً ويحتجز العشرات من عدة محافظات

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عناصر تابعة لقوات الاحتلال
القسم الخارجي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، نحو 43 فلسطينياً واحتجزت العشرات في عدة محافظات فلسطينية، وفق ما أفادت مصادر محلية.

في مدينة نابلس، اعتقلت القوات 17 فلسطينياً من مخيمات نابلس والبلدة القديمة وبلاطة البلد، فيما خضع عدد آخر للتحقيق الميداني.

أما في مدينة أريحا، فقد اعتقل الاحتلال 13 فلسطينياً من المدينة ومخيم عقبة جبر، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، وتحويل عدد من المنازل إلى ثكنات عسكرية.

وفي الخليل، اعتقل الجيش 7 فلسطينيين من بلدة بيت أمر، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وسط أجواء باردة وماطرة.

كما اعتقل الاحتلال أسيرين محررين من بلدتي عرابة وبير الباشا بمحافظة جنين، بالإضافة إلى شابين من قلقيلية، ومواطن من طولكرم، وشاب من بلدة تقوع جنوب بيت لحم.

وفي مدينة سلفيت، احتجزت قوات الاحتلال عشرات الشبان أثناء اقتحام المدينة، وشرعت بالتحقيق معهم ميدانياً، مع تعرض بعضهم للاعتداء بالضرب.

وفي بلدة أبو ديس شرق القدس، نفذ الجيش مداهمات واسعة واحتجز نحو 20 شاباً، وخضعوا للتحقيق الميداني في نادي أبو ديس الذي حوّل إلى مركز تحقيق مؤقت، حيث تعرضوا للتنكيل والضرب قبل أن يتم الإفراج عنهم لاحقاً.

تأتي هذه الاعتقالات في سياق استمرار سلسلة من الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية، التي أثارت استنكاراً واسعاً على المستويات المحلية والدولية.

الاحتلال فلسطين الضفة إسرائيل الضفة المحتلة

أكلات شتوية سريعة.. 10 وصفات جاهزة في 20 دقيقة فقط

لماذا نبحث عن الدراما السوداء؟.. سر انتشار الترندات الحزينة في 2025

تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025.. حقائق صادمة

تحول الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية.. خطة الـ21 يوما لتغيير حياة المرأة العاملة

