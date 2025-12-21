دليل الإقامة السياحية في تركيا 2026.. تعرف على الأوراق المطلوبة كاملة

مع تزايد جاذبية تركيا كوجهة للسياحة أو للعيش والاستقرار، واستقطابها مئات الآلاف من الأفراد سنويًا بفضل جودة الحياة وتنوع المدن والفرص الاقتصادية والتعليمية، بات من الضروري التعرف على أسس الإقامة السياحية، خاصة أنها الخيار الأسهل والأكثر شيوعًا لزيارة تركيا.

معلومات عن التأشيرة إلى تركيا

تضع تركيا اهتماماً كبيراً بتنظيم الإجراءات للدخول لكل الأجانب، وتحرص على تسهيل السياحة في تركيا، خاصة للمسافرين العرب، فتضع نظام تأشيرات يراعي تنوع الجنسيات وأسباب الزيارة.

ووفقاً لوزارة الخارجية للجمهورية التركية يمكن لمواطني العديد من الدول الدخول بدون تأشيرة لفترات محددة تختلف لكل جنسية، حيث يُسمح لهم بالإقامة ما بين 30 و 90 يوما خلال فترة 180 يوماَ، وفي المقابل يحتاج مواطنوا دول أخرى الحصول على تأشيرة دخول مسبقة قبل الوصول، سواء كانت تأشيرة سياحية أو للعمل أو الدراسة أو لأي أغراض أخرى.

كما سمحت السلطات التركية بنظام التأشيرة الإلكترونيةe-visa والذي يُتيح لحاملي الجوازات من بعض الدول التقديم عبر الإنترنت بسرعة وسهولة، عبر تعبئة النموذج الإلكتروني ودفع الرسوم ببطاقة مصرفية، وبعدها استلام التأشيرة في دقائق عبر البريد الإلكتروني ودون الحاجة للرجوع إلى السفارات أو القنصليات.

أما القوانين التركية، فتنص على ضرورة ألا تتجاوز مدة الإقامة في تركيا المسموح بها بالتأشيرة، علما بأن تجاوز هذه المدة قد يترتب عليه غرامات مالية أو منع وحظر دخول بالمستقبل.

تأشيرة تركيا للمواطنين العرب

تختلف شروط تأشيرة تركيا للمواطنين العرب حسب الجنسية، فبعض الجنسيات مثل الإمارات وقطر والكويت والبحرين والمغرب يمكنها دخول تركيا بدون تأشيرة أو تأشيرة إلكترونية سريعة.

أما مصر والسودان واليمن والعراق فلابد من تأشيرة مسبقة، وأحيانا هناك شروط مثل وجود إقامة في دول الخليج، ينصح بالتأكد من تحديثات التأشيرة على الموقع قبل السفر والاحتفاظ بنسخة ورقية منها لتجنب أي مفاجآت عند الوصول

أفضل وقت للسفر إلى تركيا للمسافرين العرب

إن مناخ تركيا يتيح لك زيارتها على مدار العام ، لكن أختيار توقيت السفر يعتمد على أهداف السفر فمثلا:

فصل الربيع والخريف، هما الأنسب لعشاق الطبيعة والأجواء اللطيفة: (الربيع شهر أبريل لـ يونيو أما الخريف من سبتمبر لـ نوفمبر) يتميز الربيع والخريف في تركيا بدرجات حرارة معتدلة.

أما فصل الصيف من يوليو لـ أغسطس فهو الوقت المثالي لزيارة المدن الساحلية، حيث ترتفع درجة الحرارة نسبيا، مدن مثل فتحية وبودروم وأنطاليا.

ونأتي لفصل الشتاء من ديسمبر لـ فبراير، وهو الموسم المفضل لعشاق الثلوج والتزلج، ويُفضل زيارة أولوداج أو بورصة أو كارس في هذا الوقت.

أفضل 3 مدن سياحية في تركيا

إسطنبول

من أكثر الوجهات جذبا للسياح في العالم، لديها العديد من المعالم التاريخية والأماكن الترفيهية وغنية بالمواقع الأثرية التي تجذب أنظار الزوار، ومن أبرز مواقعها السياحية الشهيرة مسجد آيا صوفيا، مسجد السلطان أحمد، مسجد محمد الفاتح ومسجد الصحابي أبي أيوب الأنصاري وقصر طوب كابي وصهريج البازيليك وبرج جالاطا.

لدى إسطنبول العديد من الأسواق القديمة مثل السوق المسقوف والبازار الكبير وسوق التوابل وسوق الفاتح وسوق أراستا، والمطاعم الفاخرة على مضيق البوسفور تحظى بشعبية عالية من قبل الزوار.

طرابزون

من أجمل مدن تركيا وأهم الوجهات السياحية بها، تتميز بطبيعة ساحرة حيث البحر والسماء والجبال والأنهار والغابات، تحتضن أكثر من 12 نهر ينساب بين سفوح الجبال، لتصبح لوحة فنية ساحرة لا مثيل لها، من أشهر البحيرات هي بحيرة أوزونجول ذات المناظر الخلابة ومغارة تشال وهي من أطول المغارات عالميا.

تحتضن طرابزون أيضا العديد من المعالم التاريخية والأثرية، مثل قلعة طرابزون والبيوت القديمة ذات الطراز المعماري الفريد، جبال طرابزون وهضابها الخضراء ملاذ لمحبين الطبيعة، حيث تنتشر الهضاب مثل حيدر نبي وقرة داج كايا باشي.

أنطاليا

جوهرة ساحل البحر الأبيض المتوسط ومن أشهر المدن التركية، في كل زاوية من أنطاليا جمال يفوق الوصف، حتى لُقبت بعروس المدن التركية، فطرابزون عروس البحر الأسود وأنطاليا مثلها على البحر المتوسط، بفضل شواطئها الساحرة وجبالها المهيبة ومنتجعاتها الفاخرة.

ومن أبرز معالم أنطاليا هي المدينة القديمة ” كاليتشي” بأسوارها الحجرية الضخمة وأزقتها المرصوفة بالحجارة، وأيضا بوابة هادريان الرومانية الضخمة من الأماكن الأثرية العريقة.

وتشتهر أنطاليا بشلالاتها الساحرة مثل شلالات دودن التي تنساب نحو البحر الأبيض المتوسط، ولا يُمكن للزائر أن يُفوت زيارة متحف أنطاليا المليئ بالكنوز الثمينة، مع شواطئها الذهبية وأسواقها التقليدية تظل أنطاليا وجهة استثنائية تجمع بين الاسترخاء واكتشاف التاريخ والأصالة.

ما الفرق بين الإقامة السياحية وإقامة العمل في تركيا؟

ـ الإقامة السياحية في تركيا، غالبًا تندرج تحت الإقامة قصيرة الأمد لأغراض مثل السياحة/الإقامة القصيرة، ويلجأ إليها كثير من القادمين الجدد كخطوة أولى للاستقرار المؤقت «ترتيب السكن، التعرف على البلد، البحث عن دراسة أو فرص، أو قضاء مدة أطول من مدة التأشيرة/الإعفاء».

ـ إقامة العمل في تركيا (مرتبطة بتصريح/إذن عمل ساري) والميزة الأساسية هنا أن تصريح العمل ـ بحسب الأنظمة ـ يُعتبر بديلًا عن تصريح الإقامة خلال مدة سريانه، أي أنك لا تحتاج عادةً لإقامة منفصلة طالما تصريح العمل صالح.

مميزات الإقامة السياحية والقيود عليها

ـ مناسبة كبداية للمقيم الجديد الذي يحتاج وقتًا لترتيب وضعه

ـ تُستخدم غالبًا لأغراض إقامة قصيرة/سياحة وفق الأنظمة

ـ قد تساعدك في تنظيم حياتك مؤقتًا (سكن، معاملات يومية…)

قيود مهمة جدًا

ـ لا تمنحك حق العمل قانونيًا

ـ قد تختلف فرص التجديد وقبول الملفات حسب المدينة والملف والظروف

ـ تحتاج لإثباتات مثل السكن والتأمين والقدرة المالية وفق متطلبات الإقامة القصيرة عمومًا (تختلف التفاصيل حسب الحالة)

خطوات التقديم على فيزا تركيا للمصريين 2025

لبدء عملية التقديم الإلكتروني للحصول على فيزا تركيا للمصريين، يرجى إتباع الخطوات التالية:

ـ الدخول إلى البوابة الإلكترونية الرسمية بالضغط هنــــا.

ـ حدد فئة التأشيرة المطلوبة من الخيارات المتاحة.

ـ اختر الجنسية "مصر" من القائمة المنسدلة.

ـ حدد نوع وثيقة السفر (جواز السفر العادي).

ـ أدخل تاريخ السفر المتوقع.

ـ قم بدفع الرسوم الإلكترونية.

شروط الاستفادة من هذه الخدمة

يجب توفر المتطلبات التالية:

ـ تذكرة سفر ذهاب وعودة مؤكدة.

ـ حجز فندقي معتمد طوال مدة الإقامة.

ـ توفر ما يعادل 50 دولارا يوميا للنفقات الشخصية.

ـ السفر حصريا لأغراض سياحية أو اجتماعات تجارية.

ـ أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر

ـ أن يكون عمر المتقدم دون 20 عاما أو فوق 45 عاما ـ مع استثناء حاملي تأشيرات شنجن أو التأشيرات الأمريكية أو البريطانية أو الإقامة في هذه الدول.

ـ سيطلب منك إدخال المعلومات الشخصية التالية:

«الاسم الأول واسم العائلة، تاريخ ومحل الميلاد، اسم الأب والأم، رقم جواز السفر وتواريخ إصداره وانتهائه، بيانات الوثائق الداعمة، عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، عنوان السكن الحالي».

ـ بعد إكمال الطلب وتسديد الرسوم، سيتم إرسال التأشيرة الإلكترونية إلى بريدك الإلكتروني خلال 48 ساعة كحد أقصى.

سعر التأشيرة السياحية من مصر إلى تركيا لعام 2025

السعر: حوالي 30 دولارًا أمريكيًا.

مدة الصلاحية: تظل سارية لمدة 90 يومًا من تاريخ الإصدار.

مدة الإقامة: تسمح للإقامة في تركيا لمدة 30 يومًا متواصلة كحد أقصى.

ملاحظة: هذه التأشيرة مناسبة للسفر بغرض السياحة أو زيارة الأقارب، ولا تسمح بالعمل.

الأوراق المطلوبة للإقامة السياحية في تركيا 2026

أعلنت السلطات التركية الأوراق المطلوبة للإقامة السياحية في تركيا 2026 لأول مرة، خاصة وأن الإقامة السياحية في تركيا تمنح للأجانب الراغبين في الإقامة المؤقتة داخل البلاد وفق قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 الصادر بتاريخ 11 أبريل 2013 والمنشور في الجريدة الرسمية التركية رقم 28615، ولا سيما المادة 31 المتعلقة بالإقامات قصيرة الأجل.

وجاءت الأوراق المطلوبة للتقديم لأول مرة:

ـ استمارة طلب الإقامة، يتم استخراجها إلكترونيًا عبر نظام e-İkamet الرسمي.

ـ جواز سفر ساري المفعول، صالح لمدة لا تقل عن 6 أشهر، مع صور لصفحة البيانات وختم الدخول.

ـ عدد 4 صور بيومترية حديثة، بخلفية بيضاء، مطابقة للمعايير الرسمية.

ـ وثيقة السكن «عقد إيجار موثق من كاتب العدل (Noter) أو حجز فندقي رسمي يغطي مدة الإقامة، مع تسجيل العنوان في نظام النفوس».

ـ تأمين صحي ساري يغطي كامل مدة الإقامة، صادر من شركة معتمدة داخل تركيا.

ـ إثبات القدرة المالية، يثبت قدرة المتقدم على تغطية نفقات الإقامة والمعيشة خلال فترة البقاء.

ـ إيصال سداد رسوم الإقامة، وتشمل رسوم بطاقة الإقامة ورسوم مدة الإقامة حسب الجنسية.

ـ خطوات التقديم.. يتم التقديم حصريًا عبر نظام e-İkamet، ثم حجز موعد في إدارة الهجرة المختصة، وتسليم الملف كاملًا بالحضور الشخصي.

ـ تنبيه مهم.. تختلف فرص القبول من ولاية لأخرى، كما أن بعض الأحياء المغلقة لا تُقبل فيها طلبات الإقامة السياحية مهما كانت الأوراق مكتملة.

ـ الروابط الحكومية الرسمية إدارة الهجرة التركية، من خلال الضغط هــــنـــــا.