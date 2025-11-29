قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نيويورك تايمز: واشنطن تدرس استهداف منشآت عسكرية ونفطية في فنزويلا
ترامب يعيد فتح ملف إدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب داخل الولايات المتحدة
زد يفوز على كوينز بارك رينجرز بثنائية نظيفة في بطولة الأهلي للناشئين
حسن المستكاوي ينتقد خطأ صبحي ويشيد بأداء الزمالك أمام كايزر تشيفز رغم التعادل
مفاجأة.. هل يمتد عقد المحال التجارية للورثة في قانون الإيجار القديم؟
رقص بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية
شواطئ طور سيناء.. حين يعانق البحر الجبل وتكتب الطبيعة سطورها بين المدّ والجزر
مفاجأة استخباراتية.. لماذا يصمت نتنياهو بعد تبادل إطلاق النار في جنوب سوريا؟
المتهم بابتزاز فتاة بنشر صور وفيديوهات مفبركة يواجه الحبس وغرامة 50 ألف جنيه
كاتب فلسطيني لـ صدى البلد: غزة تنهار والضفة تحترق.. والمجتمع الدولي مطالب بمبادرة سلام
تصعيد مرتقب.. إسرائيل تحذر القوات السورية بعد اشتباكات بيت جن
وفاة خال نجلاء بدر وتشييع جنازته من مسجد فاطمة الشربتلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تركيا: إنهاء تقديم خدمات الرعاية الصحية المجانية للسوريين

انهاء تقديم خدمات الرعاية الصحية المجانية للسوريين في تركيا
انهاء تقديم خدمات الرعاية الصحية المجانية للسوريين في تركيا
هاجر رزق

نشرت الجريدة الرسمية التركية، اليوم السبت، قرارا رسميا ينهي تقديم خدمات الرعاية الصحية المجانية للسوريين الخاضعين للحماية المؤقتة، وذلك اعتبارا من 1 يناير 2026.

دفع اشتراكات شهرية

وبناء على هذا القانون سيصبح السوريون ملزمين، مثل باقي المواطنين والمقيمين، بدفع اشتراكات شهرية لمؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK) للاستفادة من الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الحكومية.

وأكدت اللائحة الجديدة حظر توجه السوريين، بمن فيهم غير القادرين على الدفع، مباشرة إلى المستشفيات والعيادات الخاصة، باستثناء حالات الطوارئ القصوى، وهو ما كان مطبقا فعليا وأصبح الآن نصا قانونيا صريحا.

وستُحوَّل جميع الاشتراكات التي يسددها السوريون مباشرة إلى صندوق المساعدة الاجتماعية والتضامن (SYDTF)، فيما ستتكفل وزارة الصحة بتغطية تكاليف علاج الفئات غير القادرة على الدفع كل ثلاثة أشهر، وفق الحدود التي تراها SGK.

وبالنسبة للفئات الغير قادرة على سداد الاشتراكات، أتاح القرار إمكانية تقديم طلب إعفاء، وستقوم وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية بالتعاون مع رئاسة إدارة الهجرة بتحديد المستحقين لهذا الإعفاء. لكن حتى هؤلاء لن يحصلوا على تغطية للخدمات الإضافية غير المشمولة أصلا بنظام الضمان الاجتماعي، مثل بعض العمليات المتخصصة أو الأدوية غير المدرجة.

وستظل مجموعة من الخدمات الصحية الأساسية مجانية تماما لكل السوريين دون اشتراك، وهي: فحوصات الأمراض المعدية، والتطعيمات الروتينية، وخدمات الصحة الإنجابية، والتطعيمات الإلزامية للأطفال، وبرامج الفحص الوطنية للوقاية من وفيات الرضع والأطفال.

الجريدة الرسمية التركية الرعاية الصحية المجانية اللائحة الجديدة السوريون اشتراكات شهرية الخدمات الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025

مباراة الاهلي والجيش الملكي

احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي

صورة أرشيفية

عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟

منى زكي

غل وقلة أدب.. وفاء صادق تعلق على الهجوم على منى زكي

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الكهرباء

لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ3 محافظات

الطالبة

حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

خالد طلعت

خالد طلعت يثير الجدل: ضربة جزاء الجيش الملكي المغربي صحيحة

ترشيحاتنا

مباراة الزمالك

خطأ قاتل.. أول تعليق من الغندور بعد تعادل الزمالك مع كايزر تشيفز

يُهدي درع النادي لمسئولي السفارة المصرية بزامبيا

المصري يُهدي درع النادي لمسئولي السفارة المصرية بزامبيا

محمد الشيبي

مدرب بيراميدز يستبعد الشيبي من مباراة باور ديناموز بعد قليل فى دوري الأبطال

بالصور

شواطئ طور سيناء.. حين يعانق البحر الجبل وتكتب الطبيعة سطورها بين المدّ والجزر

ظاهرة المد علي لسان البحر و شواطئ طور سيناء
ظاهرة المد علي لسان البحر و شواطئ طور سيناء
ظاهرة المد علي لسان البحر و شواطئ طور سيناء

حفل راب كامل العدد يشعل ليالي "شتاء مدينتي" بمشاركة شهاب والموند وتومي ودي جي سكر

مهرجان شتاء مدينتي
مهرجان شتاء مدينتي
مهرجان شتاء مدينتي

لإبراز جمال البشرة.. وصفات طبيعية لتقليل نمو شعر الوجه

وصفات طبيعية منزلية تساعد في إبطاء نمو الشعر وتقليل ظهوره
وصفات طبيعية منزلية تساعد في إبطاء نمو الشعر وتقليل ظهوره
وصفات طبيعية منزلية تساعد في إبطاء نمو الشعر وتقليل ظهوره

لطيفة تُتوَّج أفضل مطربة في مصر والوطن العربي عن ألبوم "قلبي ارتاح"

لطيفة
لطيفة
لطيفة

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

أمن سوهاج يفحص فيديو متداولا لأم تستغيث: مدمن محتجز ولادي الخمسة ونفسي أشوفهم

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

تصريحات دوللي شاهين

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد