تركيا: إنهاء تقديم خدمات الرعاية الصحية المجانية للسوريين

نشرت الجريدة الرسمية التركية، اليوم السبت، قرارا رسميا ينهي تقديم خدمات الرعاية الصحية المجانية للسوريين الخاضعين للحماية المؤقتة، وذلك اعتبارا من 1 يناير 2026.

دفع اشتراكات شهرية

وبناء على هذا القانون سيصبح السوريون ملزمين، مثل باقي المواطنين والمقيمين، بدفع اشتراكات شهرية لمؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK) للاستفادة من الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الحكومية.

وأكدت اللائحة الجديدة حظر توجه السوريين، بمن فيهم غير القادرين على الدفع، مباشرة إلى المستشفيات والعيادات الخاصة، باستثناء حالات الطوارئ القصوى، وهو ما كان مطبقا فعليا وأصبح الآن نصا قانونيا صريحا.

وستُحوَّل جميع الاشتراكات التي يسددها السوريون مباشرة إلى صندوق المساعدة الاجتماعية والتضامن (SYDTF)، فيما ستتكفل وزارة الصحة بتغطية تكاليف علاج الفئات غير القادرة على الدفع كل ثلاثة أشهر، وفق الحدود التي تراها SGK.

وبالنسبة للفئات الغير قادرة على سداد الاشتراكات، أتاح القرار إمكانية تقديم طلب إعفاء، وستقوم وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية بالتعاون مع رئاسة إدارة الهجرة بتحديد المستحقين لهذا الإعفاء. لكن حتى هؤلاء لن يحصلوا على تغطية للخدمات الإضافية غير المشمولة أصلا بنظام الضمان الاجتماعي، مثل بعض العمليات المتخصصة أو الأدوية غير المدرجة.

وستظل مجموعة من الخدمات الصحية الأساسية مجانية تماما لكل السوريين دون اشتراك، وهي: فحوصات الأمراض المعدية، والتطعيمات الروتينية، وخدمات الصحة الإنجابية، والتطعيمات الإلزامية للأطفال، وبرامج الفحص الوطنية للوقاية من وفيات الرضع والأطفال.