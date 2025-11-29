أيرلندا: إزالة اسم الرئيس الأسبق حاييم هرتسوج من إحدى حدائق العاصمة دبلن

قرر مجلس مدينة دبلن، عاصمة أيرلندا، إزالة اسم الرئيس السادس، حاييم هرتسوج، والد الرئيس إسحاق هرتسوج، من اسم الحديقة الواقعة في حي راثغار بالمدينة، والتي تحمل اسم "حديقة هرتسوغ".

اتُخذ هذا القرار بناءً على طلب جهات مؤيدة للفلسطينيين، الذين يقترحون الآن تسميتها "حديقة فلسطين الحرة" أو تيمّنًا بهند رجب، الفتاة التي قُتلت في غزة خلال الحرب وأصبحت رمزًا.

وأُنشئت الحديقة عام ١٩٨٥ تحت اسم "حديقة أورويل كواري"، وفي عام ١٩٩٥ أُعيدت تسميتها إلى "حديقة هرتسوغ" بمناسبة الذكرى السنوية الـ ٣٠٠٠ لتأسيس القدس، تكريمًا لهرتسوج، الذي وُلد في بلفاست ونشأ في دبلن.

يذكر أن الرئيس الأسبق حاييم هرتسوج كان سياسياً وعسكرياً إسرائيلياً، شغل منصب الرئيس السادس لإسرائيل من عام 1983 إلى 1993. ولد في إيرلندا الشمالية وهاجر إلى فلسطين في عام 1935، حيث انضم إلى الهاجانا، وقاد الجيش في وقت لاحق، كما شغل منصب السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة قبل انتخابه رئيسا.

