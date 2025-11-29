قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يفتح “قاعة عار الإعلام”.. هجوم غير مسبوق على 22 مؤسسة صحفية
خارجية كوبا: تشويش في منطقة الكاريبي بسبب الانتشار العسكري للولايات المتحدة
الإعلام الدعوي وبناء الإنسان.. مشاركات واسعة من قيادات الفكر والرأي في مؤتمر إعلام الأزهر
الحبـس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغــرامة 100 ألف جنيه لـ بنت مبارك
الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على كايزر تشيفز بهدف الجزيري في الكونفدرالية
أبرزهم رمضان صبحي.. غيابات بيراميدز أمام باور ديناموز
الزمالك يحرز أسرع هدف فى تاريخ كأس الكونفدرالية
شعبة الأجهزة الكهربائية تكشف سبب ارتفاع الأسعار
صورة سيئة.. منصة فرنسية تهاجم لاعبي وجماهير الجيش الملكي بعد مواجهة الأهلي
محمد أبو العينين: برقية للرئيس السيسي من الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
أبو العينين: روبرتا ميتسولا لعبت دورا فعالا في الاتحاد البرلماني الأوروبي
عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يفتح “قاعة عار الإعلام”.. هجوم غير مسبوق على 22 مؤسسة صحفية

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

أطلق البيت الأبيض موقعا إلكترونيا جديدا يضم قائمة بـ 22 وسيلة إعلامية وصفها بأنها "مخالفون متكررون" لنشرهم "أخبارا كاذبة"، ويعرض الموقع "المخالف الإعلامي لهذا الأسبوع"، ويتيح للجمهور التسجيل في خدمة "تنبيهات المخالفين" لتلقي ما يصفه بـ"الحقيقة" أسبوعيًا عبر البريد الإلكتروني.


يعرض الموقع أسماء المؤسسات الإعلامية المتهمة، ويُرفقها بأسماء الصحفيين المسؤولين عن المواد المنشورة، كما يضع مقارنة بين الادعاءات التي توردها المواد الصحفية وبين الرواية الرسمية التي يقدمها البيت الأبيض.


ومن بين أبرز وسائل الإعلام المدرجة في “قاعة العار”، واشنطن بوست، CNN، CBS، MSNBC، نيويورك تايمز، بوليتيكو، ووول ستريت جورنال، إضافة إلى BBC وABC وحتى فوكس نيوز.

 وصنف الموقع هذه المؤسسات ضمن فئات اتهامية متعددة، بينها: التضليل، الكذب، التحيز، الإهمال الجنائي، إغفال السياق، والجنون اليساري.


"سباق نحو القاع".. ترتيب الوسائل الأكثر نشرا للأكاذيب


وفق تصنيف البيت الأبيض، جاءت واشنطن بوست في المرتبة الأولى من حيث "نشر الأكاذيب المتعلقة مباشرة بالرئيس دونالد ترامب"، تلتها MSNBC، ثم CBS، فـCNN، ثم نيويورك تايمز، وبوليتيكو، وأخيرا وول ستريت جورنال.


ترامب يواصل هجومه الشخصي على الصحفيين


خلال الأسابيع الماضية، صعد ترامب من لهجته ضد الصحفيين، فقد وصف مراسلة في نيويورك تايمز بأنها "صحفية من الدرجة الثالثة وقبيحة من الداخل والخارج"، كما نعت مراسلة في ABC بـ"شخص فظيع"، ووجه لصحفية من بلومبرغ الشتيمة العلنية: "اصمتي يا خنزيرة صغيرة".


كما اندلع خلاف بين  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وBBC بعد بث مقطع وثائقي جرى تعديله وفق ترامب  "بصورة  مضللة ومشوهة"، ورغم اعتذار الشبكة عن الخطأ التقني، رفضت دفع أي تعويضات، بينما هدد ترامب برفع دعوى تصل قيمتها إلى خمسة مليارات دولار.


معارك قضائية بمليارات الدولارات


لم يقتصر التصعيد على الخطاب، فقد قدم ترامب مؤخرا دعوى تشهير بقيمة 15 مليار دولار ضد نيويورك تايمز وعدد من صحفييها، متهما إياهم بـ"عقود من الاتهامات المسيئة والمتعمدة". 

وتأتي الدعوى بعد أخرى رفعها في يوليو الماضي ضد وول ستريت جورنال وقطب الإعلام روبرت مردوخ بقيمة 10 مليارات دولار.


وهدد ترامب كذلك بالسعي لإلغاء تراخيص ABC وNBC بدعوى "التحيز الواضح"، واصفًا هذه الشبكات بأنها "ذراع للحزب الديمقراطي".


تاريخ طويل من المواجهات


منذ حملته الرئاسية الأولى عام 2016، اعتاد ترامب الدخول في صدامات حادة مع الصحفيين. وفي بداية ولايته الأولى عام 2017، كتب:"وسائل إعلام الأخبار الكاذبة.. هي عدو الشعب الأمريكي".
ورغم حذف التغريدة لاحقا، بقيت نبرتها جزءا ثابتا من نهج الرئيس تجاه الإعلام.

البيت الأبيض أخبارا كاذبة وسائل الإعلام نيويورك تايمز بوليتيكو وول ستريت جورنال فوكس نيوز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الكهرباء

لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ 3 محافظات

منى زكي

غل وقلة أدب.. وفاء صادق تعلق على الهجوم على منى زكي

الطالبة

حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

مباراة الاهلي والجيش الملكي

احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم السبت 29 نوفمبر 2025

صورة أرشيفية

عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟

ترشيحاتنا

هبة الزايد

وفاة هبة الزايد في عز شبابها.. أسباب الموت أثناء النوم| 10 مشاكل غير متوقعة

الملاريا

ما هى الملاريا .. وأهم أعراض الإصابة بها

طريقة عمل سندوتش فاهيتا

طريقة عمل سندوتش فاهيتا.. بأسهل الخطوات

بالصور

6 نصائح لتجهيز سيارتك قبل دخول الشتاء

نصائح لتجهيز سيارتك
نصائح لتجهيز سيارتك
نصائح لتجهيز سيارتك

شريهان أبو الحسن أفضل مذيعة منوعات عن برنامج ست ستات في ملتقى التميز والإبداع| صور

شيريهان أبو الحسن
شيريهان أبو الحسن
شيريهان أبو الحسن

بدون أدوية.. شرابين طبيعيين لعلاج السعال الجاف وطرد البلغم

مشروبات طبيعة لعلاج السعال
مشروبات طبيعة لعلاج السعال
مشروبات طبيعة لعلاج السعال

تحذير من مخاطر النودلز وعلاقتها بالسرطان والعقم .. لن تتوقعها

فيديو يثير الجدل عن علاقة النودلز والإصابة بالسرطان
فيديو يثير الجدل عن علاقة النودلز والإصابة بالسرطان
فيديو يثير الجدل عن علاقة النودلز والإصابة بالسرطان

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

أمن سوهاج يفحص فيديو متداولا لأم تستغيث: مدمن محتجز ولادي الخمسة ونفسي أشوفهم

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

تصريحات دوللي شاهين

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد