وننسى اللي كان.. مواجهة نارية بين سينتيا خليفة وياسمين عبد العزيز تقلب الموازين

سينتيا خليفة وياسمين عبد العزيز
سينتيا خليفة وياسمين عبد العزيز

فجّرت الحلقة 12 من مسلسل "وننسى اللي كان" مفاجأة مدوية قلبت مسار الأحداث، بعدما اشتعل الصراع بين مريم التي تجسدها سينتيا خليفة وشقيقتها جليلة التي تلعب دورها ياسمين عبد العزيز، في مواجهة نارية تحولت إلى "ماستر سين" الحلقة، كاشفة خيوط الخيانة داخل الدائرة الأقرب للبطلة ومتصّدرة تفاعل الجمهور على مواقع التواصل.

وجاءت المواجهة بعدما حاولت مريم سرقة شقيقتها داخل غرفتها أثناء نومها، لتفاجأ باستيقاظها وضبطها متلبسة، قبل أن تنفجر جليلة في وجهها بصفعة قوية وسط سيل من الاتهامات والإهانات، انتهت بطردها من المنزل في لحظة غضب مشتعلة.

وكشف مشهد السرقة عن النوايا الحقيقية لمريم، التي سعت للتقرب من شقيقتها طمعًا في استغلال شهرتها وأموالها، ومحاولة شق طريقها إلى عالم التمثيل عبر بوابة جليلة، لتظهر الشخصية بملامح أكثر دهاءً وتعقيدًا.

وتقدم سينتيا خليفة من خلال العمل شخصية مركبة تمزج بين الطموح والغيرة والصراع الداخلي، ضمن أحداث تدور حول جليلة رسلان، الفنانة الشهيرة التي تواجه ضغوطًا وتهديدات غير متوقعة في عالم الشهرة، لتنكشف تباعًا خيوط الخيانة والعلاقات المتشابكة بين المقربين منها.

مسلسل "وننسى اللي كان" يضم نخبة من النجوم، أبرزهم كريم فهمي، شيرين رضا، إنجي كيوان، خالد سرحان، محمد لطفي، إدوارد، ومنة فضالي، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد حمدي الخبيري.

ويعد العمل عودة قوية لسينتيا خليفة إلى دراما رمضان، بالتزامن مع مشاركتها في مسلسل "فرصة أخيرة" إلى جانب طارق لطفي ومحمود حميدة، والمقرر عرضه خلال النصف الثاني من الموسم الرمضاني.

مسلسل على قد الحب الحلقة 13 .. اعتراف محمود الليثي بحقيقته لنيللى كريم ورد فعل غير متوقع

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

