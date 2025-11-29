تركيا تعيد رسم خريطة السفر للمصريين عبر توسيع وجهاتها الجديدة

تتحرك تركيا خلال الفترة الأخيرة لتعزيز حضورها في سوق السفر المصري من خلال توسيع مجموعة الوجهات التي يقدمها الطيران التركي والخطوط الجوية التركية، وذلك بهدف تشجيع المسافرين المصريين على استكشاف مدن جديدة بدل الاكتفاء بإسطنبول كوجهة رئيسية.

وبدأت مدن مثل غازي عنتاب وشانلي أورفا وماردين وديار بكر في الظهور كخيارات بارزة ضمن خطط التوسع، لما تتمتع به من تاريخ عريق وطابع ثقافي مميز يلقى اهتمامًا متزايدًا من جانب المسافر العربي والمصري.

وتعمل الخطوط الجوية التركية التى تمثل الناقل الوطنى لتركيا على إطلاق عروض تشجيعية وأسعار تنافسية، إلى جانب خدمات ملائمة للزائر المصري، بهدف رفع الإقبال على هذه الوجهات مثل خدمات الطعام وغيره .

ويتزامن هذا التوسع مع تنامي رغبة المصريين في السفر إلى تركيا لأغراض السياحة والعلاج والتسوق، وهو ما دفع الطيران التركي إلى إدراج برامج جديدة تتضمن هذه المدن ذات الطابع التراثي والثقافي.

ويرى الخبراء أن تنويع الوجهات المتاحة أمام المسافر المصري سيسهم في تعزيز معدلات السياحة بين مصر وتركيا خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التحسن الملحوظ في حركة الطيران بين البلدين.

ومن المتوقع أن يعلن الطيران التركي قريبًا عن تفاصيل إضافية بشأن الرحلات الجديدة، وسط توقعات بارتفاع الطلب من المصريين الباحثين عن تجارب سياحية متنوعة داخل تركيا تتجاوز الوجهات المعتادة.