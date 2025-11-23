نزل والده من تركيا لوداعه.. أحمد ممدوح ضحية طلقة خاطئة من أحد أصدقائه بالمنوفية

تسيطر حالة من الحزن بين ابناء قرية زنارة بمركز تلا في محافظة المنوفية عقب مصرع طالب بطلقة خاطئة.

أحمد ممدوح شاب في العشرينات من عمره راح ضحية طلقة خاطئة من أحد أصدقائه أثناء توجههم إلى حفل زفاف بمدينة السادات.

فيما اضطر والده للنزول من تركيا بشكل مفاجئ بعد معرفته بإصابة نجله بطلق ناري ليكتشف وفاته ويشارك في وداع نجله إلى مثواه الأخير.

وقال أهالي القرية، إن أحمد يبلغ من العمر 24 عاما مريض كلى منذ عمر العامين، وكان محتجزا في معهد المنصورة منذ يومين.

وتابع الأهالي، أنه خرج منذ يومين وتوجه الي السادات لحضور حفل زفاف مع اصدقاءه لتصيبه طلقة خاطئة من احد أصدقائه.

وتم نقله الي مستشفى السادات وتم إعلان وفاته متاثرا باصابته ليتم نقله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي.

وشيع الاهالي جثمان الشاب احمد ممدوح الي مثواه الأخير في مقابر الاسرة بقرية زنارة بمركز تلا في جنازة مهيبة وحزن بين الجميع من أبناء قريته.