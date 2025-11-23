قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
414 وحدة سكنية.. تفاصيل الحجز في مشروع سكن مصر
واشنطن تستعد لمرحلة عمليات جديدة ضد فنزويلا وسط تصعيد مع مادورو
بالملايات.. الداخلية تصطاد شبكات دعارة بالنوادي والمولات وراغبي المتعة
جنيف تشهد محادثات حساسة لإنهاء الحرب في أوكرانيا وسط ضغوط أمريكية على كييف
وزير الخارجية: استمرار التنسيق الوثيق بين مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ
وزير خارجية: استقرار اليمن ضرورة لتحقيق الأمن الإقليمي وسلامة البحر الأحمر
وزيرة التضامن تتفقد العاصمة الإدارية الجديدة لمحافظة الوادي الجديد
الوطنية للإعلام تنعى الإعلامية ميرفت سلامة: مسيرة ثرية بالعطاء والإبداع
مصطفى عبد الرازق.. الشيخ الأديب أحدث إصدارات هيئة الكتاب في سلسلة عقول
وزير خارجية مصر يشدد على أهمية ترسيخ وقف إطلاق النار في قطاع غزة
الموعد الأخير لحجز تذاكر المتحف المصري الكبير من الشباك
البلدي يؤكل .. «شوبير» يعلّق على قرب تولي مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ندوة السفير الألماني بألسن عين شمس حول آفاق التعاون المصري الألماني

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

استقبلت كلية الألسن بجامعة عين شمس  السفير الألماني بالقاهرة يورجن شولتس ومستشارة الشؤون العلمية بالسفارة الالمانية ا. هانا براندت وذلك عقب لقائهما الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة خلال زيارته الرسمية لمقر الإدارة العليا،  وهي اول زيارة يقوم بها  لجامعة مصرية حكومية منذ توليه منصبه في القاهرة في ٢٠٢٤. 
 

اول زيارة يقوم بها  لجامعة مصرية حكومية

وألقى  محاضرة بقاعة المؤتمرات بكلية الالسن بحضور أ.د.يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بتيسير أعمال عميد الكلية، أ.د.نهلة ناجي، رئيس قسم اللغة الألمانية، ود. سليمان بدر الذي قام بتنسيق وإعداد الزيارة، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب قسم اللغة الألمانية، في إطار حرص الجامعة والكلية على تعزيز التعاون الدولي وتوطيد الشراكات الأكاديمية والثقافية مع الجانب الألماني.

واستهل السفير كلمته بالتعبير عن تقديره العميق لكلية الألسن بوصفها أعرق مؤسسة متخصصة في تعليم اللغات والترجمة في مصر والشرق الأوسط، مشيدًا بالدور الفعّال الذي يقوم به قسم اللغة الألمانية في دعم التواصل الثقافي والتعاون الأكاديمي بين مصر وألمانيا، فضلًا عن المستوى المتميز لطلاب القسم.

وتناول سيادته خلال المحاضرة عمق وتنوع العلاقات المصرية–الألمانية في مجالات التعليم والبحث العلمي والاقتصاد والسياسة، مؤكّدًا على متانة التعاون الأكاديمي بين البلدين. كما أشار إلى البرامج والاتفاقيات المشتركة التي ترعاها مؤسسات ألمانية راسخة تعمل داخل مصر، مثل الهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD) ومعهد جوته والمعهد الألماني للآثار والمدارس الألمانية.

وفي حديثه عن قطاع التعليم، أكد السفير الاهتمام الكبير الذي يوليه الجانب الألماني لمشروع "١٠٠ مدرسة مصرية–ألمانية"، الهادف إلى تعزيز الشراكة التعليمية والثقافية، ورفع مستوى التعاون في تطوير منظومة التعليم بمصر. كما تطرّق إلى الفرص الواعدة المتاحة للطلاب المصريين للدراسة أو التدريب المهني في ألمانيا، في ظل احتياج سوق العمل الألماني للعمالة المتخصصة، الأمر الذي يفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب المصري.

أما على الجانب الاقتصادي، فقد استعرض السفير حجم التعاون بين مصر وألمانيا في مشروعات تنموية كبرى، مستشهدًا بالتعاون القائم مع شركة سيمنز لتطوير شبكة السكك الحديدية المصرية، والتي تشمل إنشاء منظومة قطارات كهربائية سريعة تُعد من الأضخم في المنطقة.

واختُتمت الندوة بحوار ثري بين السفير وطلاب قسم اللغة الألمانية، تناول إمكانية زيادة عدد المنح المقدمة لهم في مرحلتي الليسانس والدراسات العليا، وفرص التدريب المتاحة داخل المؤسسات الألمانية، فضلًا عن آفاق سوق العمل المحلي والإقليمي لخريجي القسم، وإمكانية استقدام محاضرين وأساتذة من الجامعات الألمانية لتعزيز العملية التعليمية.

كلية الألسن جامعة عين شمس السفير الألماني بالقاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

ايمان علاء عروس المنوفية

من زفة إلى نعش.. لحظة تحوّل موكب خطوبة العروس إيمان إلى مشهد مأساوي يهز المنوفية

ترشيحاتنا

أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف

متحدث الأوقاف: مدرسة التلاوة المصرية.. إرث يصنع جيلًا عالميًا جديدًا

علي جمعة

علي جمعة: البلاء امتحان إلهي يكشف حكمة الله.. والصبر باب السكينة ونور اليقين

ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. ندوة علمية حول "حقوق الجوار" بكلية علوم البترول والتعدين بجامعة مطروح

ضمن مبادرة صحح مفاهيمك.. ندوة علمية حول حقوق الجوار بكلية تعدين مطروح

بالصور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

فيديو

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد