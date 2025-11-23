قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واشنطن تستعد لمرحلة عمليات جديدة ضد فنزويلا وسط تصعيد مع مادورو
بالملايات.. الداخلية تصطاد شبكات دعارة بالنوادي والمولات وراغبي المتعة
جنيف تشهد محادثات حساسة لإنهاء الحرب في أوكرانيا وسط ضغوط أمريكية على كييف
وزير الخارجية: استمرار التنسيق الوثيق بين مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ
وزير خارجية: استقرار اليمن ضرورة لتحقيق الأمن الإقليمي وسلامة البحر الأحمر
وزيرة التضامن تتفقد العاصمة الإدارية الجديدة لمحافظة الوادي الجديد
الوطنية للإعلام تنعى الإعلامية ميرفت سلامة: مسيرة ثرية بالعطاء والإبداع
مصطفى عبد الرازق.. الشيخ الأديب أحدث إصدارات هيئة الكتاب في سلسلة عقول
وزير خارجية مصر يشدد على أهمية ترسيخ وقف إطلاق النار في قطاع غزة
الموعد الأخير لحجز تذاكر المتحف المصري الكبير من الشباك
البلدي يؤكل .. «شوبير» يعلّق على قرب تولي مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة
الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص خلال 8 أشهر.. ونواب: إقامة المشروعات الاستثمارية تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
محمد إبراهيم

استقبلت قيادة الجيش الثاني الميداني عددا من شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بمحافظة شمال سيناء.

وألقى اللواء أح محـمد يوسف عساف قائد الجيش الثاني الميداني كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للشيوخ والعواقل وممثلى المجتمع المدني بالمحافظة.

كما أعرب عن تقديره للتواصل المجتمعى مع القوات المسلحة وتكامل المهام لتوفير الحياة الكريمة لأبناء شمال سيناء ، مشيداً بالتعاون المثمر والبناء بين مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة لتنمية شمال سيناء بكافة القطاعات .

من جانبهم أكد شيوخ وعواقل شمال سيناء وممثلى المجتمع المدنى أن جميع أبناء المحافظة يقفون جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة لدعم خطة التنمية الإستراتيجية التى تتبناها الدولة فى سيناء ، مشيدين بما تقوم به القوات المسلحة من أدوار ومهام لحماية الوطن وصون مقدساته على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.

يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم التواصل المجتمعى مع أبناء المحافظات التى تقع فى نطاق مسئولية الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.

الجيش الثاني الميداني شمال سيناء سيناء المجتمع المدني القوات المسلحة

