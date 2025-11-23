قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

استقبلت قيادة الجيش الثاني الميداني عددا من شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بمحافظة شمال سيناء.

وألقى اللواء أح محـمد يوسف عساف قائد الجيش الثاني الميداني كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للشيوخ والعواقل وممثلى المجتمع المدني بالمحافظة.

كما أعرب عن تقديره للتواصل المجتمعى مع القوات المسلحة وتكامل المهام لتوفير الحياة الكريمة لأبناء شمال سيناء ، مشيداً بالتعاون المثمر والبناء بين مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة لتنمية شمال سيناء بكافة القطاعات .

من جانبهم أكد شيوخ وعواقل شمال سيناء وممثلى المجتمع المدنى أن جميع أبناء المحافظة يقفون جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة لدعم خطة التنمية الإستراتيجية التى تتبناها الدولة فى سيناء ، مشيدين بما تقوم به القوات المسلحة من أدوار ومهام لحماية الوطن وصون مقدساته على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.

يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم التواصل المجتمعى مع أبناء المحافظات التى تقع فى نطاق مسئولية الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.