استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

تسعى كثير من النساء لاستعادة لون شعرهن الطبيعي بعد التعرض للصبغات أو الشيب المبكر، دون اللجوء للمواد الكيميائية الضارة.

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

وكشف موقع Healthline وMayo Clinic وMedical News Today أن هناك عدة وصفات منزلية طبيعية تساعد على تغميق الشعر وإعادة لمعانه ولونه الأصلي تدريجيًا، مع تعزيز صحة فروة الرأس وبصيلات الشعر، ومن أفضلها:

ـ زيت جوز الهند:

يغذي الشعر ويزيد لمعانه الطبيعي.

طريقة الاستخدام: دلكي فروة الرأس والشعر بزيت جوز الهند الدافئ، اتركيه 1–2 ساعة ثم اغسليه بالشامبو.

ـ الشاي الأسود أو الأخضر:

غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على تغميق الشعر تدريجيًا.

طريقة الاستخدام: حضري كوب شاي قوي، اتركيه يبرد، ثم صبيه على الشعر لمدة 30 دقيقة قبل الشطف بالماء الفاتر.

ـ الحناء الطبيعية:

أشهر طريقة طبيعية لتغميق الشعر تدريجيًا.

طريقة الاستخدام: اخلطي مسحوق الحناء مع الماء أو الشاي الأسود لتكوين عجينة، ضعيها على الشعر لمدة 1–2 ساعة، ثم اغسليه بالماء فقط.

ـ زيت الأركان:

يغذي الشعر ويعزز لونه الطبيعي.

طريقة الاستخدام: ضعي قطرات الزيت على فروة الرأس وأطراف الشعر ودلكي بلطف، ويمكن تركه طوال الليل.

ـ عصير البصل أو الثوم:

يحتوي على الكبريت الذي يحفز إنتاج الميلانين ويقوي بصيلات الشعر.

طريقة الاستخدام: اعصري بصلة صغيرة أو فص ثوم، طبقي العصير على فروة الرأس لمدة 15–20 دقيقة، ثم اغسليه بالشامبو.

ـ البيض والزبادي:

مزيج البروتين والدهون يقوي الشعر ويعيد لونه الطبيعي.

طريقة الاستخدام: اخلطي بيضة مع ملعقتين زبادي، ضعي الخليط على الشعر لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

نصائح مهمة للحفاظ على لون الشعر الطبيعي

ـ تجنبي التعرض المباشر للشمس أو استخدمي واقي للشعر.

ـ قللي استخدام الصبغات الكيميائية والمبيضات.

ـ اهتمي بتناول البروتينات والفيتامينات الأساسية مثل Biotin وVitamin E.

ـ دلكي فروة الرأس بانتظام لتحفيز الدورة الدموية وتقوية البصيلات.