وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء كانت ومازالت ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي الديني
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
في 23 يومًا فقط| 360 مليون جنيه غسيل و200 ألف قرص مخدر.. الداخلية تطهر بؤر الجريمة
كيفية معرفة مكان لجنة التصويت بانتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية
أحمد شوبير يوضح تفاصيل إصابة حارس الأهلي محمد الشناوي
تقرير يكشف: حماس جمعت معلومات حساسة عن دبابات إسرائيلية ونجحت في تعطيلها قبل 7 أكتوبر
بعد استخدامه بجريمة المنشار الكهربائي.. تعرف على مخاطر الذكاء الاصطناعي للمراهقين
أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م.. وطريقة الاستعلام عن النتيجة
محضر ضد شقيقها.. شيرين عبد الوهاب تستغيث مجددا من أقرب الناس لها| التفاصيل الكاملة
قولت لك .. زوجة إمام عاشور توجّه رسالة له بعد تألقه أمام شبيه القبائل الجزائري
الطعون وآلية الفصل بعد إلغاء انتخابات 19 دائرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
آية التيجي

تسعى كثير من النساء لاستعادة لون شعرهن الطبيعي بعد التعرض للصبغات أو الشيب المبكر، دون اللجوء للمواد الكيميائية الضارة. 

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

وكشف موقع  Healthline وMayo Clinic وMedical News Today  أن هناك عدة وصفات منزلية طبيعية تساعد على تغميق الشعر وإعادة لمعانه ولونه الأصلي تدريجيًا، مع تعزيز صحة فروة الرأس وبصيلات الشعر، ومن أفضلها:

ـ زيت جوز الهند:

يغذي الشعر ويزيد لمعانه الطبيعي.

طريقة الاستخدام: دلكي فروة الرأس والشعر بزيت جوز الهند الدافئ، اتركيه 1–2 ساعة ثم اغسليه بالشامبو.

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

ـ  الشاي الأسود أو الأخضر:

غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على تغميق الشعر تدريجيًا.

طريقة الاستخدام: حضري كوب شاي قوي، اتركيه يبرد، ثم صبيه على الشعر لمدة 30 دقيقة قبل الشطف بالماء الفاتر.

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

ـ الحناء الطبيعية:

أشهر طريقة طبيعية لتغميق الشعر تدريجيًا.

طريقة الاستخدام: اخلطي مسحوق الحناء مع الماء أو الشاي الأسود لتكوين عجينة، ضعيها على الشعر لمدة 1–2 ساعة، ثم اغسليه بالماء فقط.

هل هناك أي آثار جانبية لاستخدام الحناء على الشعر؟
 

ـ زيت الأركان:

يغذي الشعر ويعزز لونه الطبيعي.

طريقة الاستخدام: ضعي قطرات الزيت على فروة الرأس وأطراف الشعر ودلكي بلطف، ويمكن تركه طوال الليل.

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

ـ عصير البصل أو الثوم:

يحتوي على الكبريت الذي يحفز إنتاج الميلانين ويقوي بصيلات الشعر.

طريقة الاستخدام: اعصري بصلة صغيرة أو فص ثوم، طبقي العصير على فروة الرأس لمدة 15–20 دقيقة، ثم اغسليه بالشامبو.

قشر البصل والثوم

ـ البيض والزبادي:

مزيج البروتين والدهون يقوي الشعر ويعيد لونه الطبيعي.

طريقة الاستخدام: اخلطي بيضة مع ملعقتين زبادي، ضعي الخليط على الشعر لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

ماسك للشعر

نصائح مهمة للحفاظ على لون الشعر الطبيعي

ـ تجنبي التعرض المباشر للشمس أو استخدمي واقي للشعر.

ـ قللي استخدام الصبغات الكيميائية والمبيضات.

ـ اهتمي بتناول البروتينات والفيتامينات الأساسية مثل Biotin وVitamin E.

ـ دلكي فروة الرأس بانتظام لتحفيز الدورة الدموية وتقوية البصيلات.

وصفات طبيعية للشعر استعادة لون الشعر الطبيعي زيت جوز الهند للشعر الحناء للشعر الشاي الأسود للشعر زيت الأركان نصائح العناية بالشعر التخلص من الشيب المبك

