قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء كانت ومازالت ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي الديني
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
في 23 يومًا فقط| 360 مليون جنيه غسيل و200 ألف قرص مخدر.. الداخلية تطهر بؤر الجريمة
كيفية معرفة مكان لجنة التصويت بانتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية
أحمد شوبير يوضح تفاصيل إصابة حارس الأهلي محمد الشناوي
تقرير يكشف: حماس جمعت معلومات حساسة عن دبابات إسرائيلية ونجحت في تعطيلها قبل 7 أكتوبر
بعد استخدامه بجريمة المنشار الكهربائي.. تعرف على مخاطر الذكاء الاصطناعي للمراهقين
أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م.. وطريقة الاستعلام عن النتيجة
محضر ضد شقيقها.. شيرين عبد الوهاب تستغيث مجددا من أقرب الناس لها| التفاصيل الكاملة
قولت لك .. زوجة إمام عاشور توجّه رسالة له بعد تألقه أمام شبيه القبائل الجزائري
الطعون وآلية الفصل بعد إلغاء انتخابات 19 دائرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
آية التيجي

لا تقل أهمية الحفاظ على صحة الدماغ وشبابه عن الاهتمام بلياقة الجسم؛ حيث أن الدماغ قادر على إنتاج خلايا جديدة والتكيف طوال حياة الإنسان من خلال عملية تُعرف بـ "تكوين الخلايا العصبية". 

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

ويشير عالم الأعصاب روبرت لوي، المتخصص في علاج مرض الزهايمر، إلى أن التمارين البدنية والعقلية تعزز نمو خلايا دماغية جديدة وتحسن الذاكرة والوظائف الإدراكية، خاصة عند اتباع أنشطة محددة ثبتت فعاليتها علميًا، وفقا لتقرير نشر في Times of India.

ـ تمارين المقاومة:

تشمل: رفع الأثقال، القرفصاء، الاندفاع، الضغط، وتمارين أربطة المقاومة.

الفوائد:

تزيد من مستويات عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ (BDNF).

تحفّز تكوين خلايا عصبية جديدة في الحصين، مركز التعلم والذاكرة.

تحسن الوظيفة الإدراكية والمرونة العصبية.

التوصية: ممارسة تمارين معتدلة مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا تُحدث تأثيرات إيجابية ملحوظة على الدماغ والعضلات.

تمارين المقاومة 

ـ تمارين المهام المزدوجة:

تجمع بين التحفيز العقلي والبدني في آنٍ واحد.

الفوائد:

تُنشّط شبكات الدماغ المسؤولة عن الانتباه والتنسيق والوظائف التنفيذية.

تزيد إنتاج BDNF وتعزز اللدونة المشبكية ونمو الشبكات العصبية.

فعالة بشكل خاص لدى كبار السن لتأخير التدهور المعرفي وتعزيز الاستقلال الوظيفي.

تمارين المهام المتعددة

ـ تمارين الساقين:

تشمل: القرفصاء، الاندفاع، صعود السلالم، المشي السريع، والركض.

الفوائد:

تنشط أكبر عضلات الجسم، مما يُرسل إشارات كيميائية حيوية للدماغ.

تعزز إنتاج عامل نخر الورم العصبي (NDNF) ونمو خلايا دماغية جديدة.

تحسن التوازن، التنسيق، والقدرة على التحمل، وتقلل خطر الإصابات.

تمارين الساقين

نصائح لتعزيز صحة الدماغ

ـ المواظبة على التمارين البدنية والعقلية بانتظام.

ـ اتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة والأوميجا 3.

ـ النوم الكافي لتسهيل إصلاح الدماغ وتجديد الخلايا العصبية.

ـ تحفيز العقل بالتعلم، حل الألغاز، والقراءة اليومية.

تمارين الدماغ صحة الدماغ تكوين الخلايا العصبية تمارين المقاومة تمارين ثنائية المهام تمارين الساقين تعزيز الذاكرة تحسين الوظائف الإدراكية مرونة الدماغ روبرت لوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

مرتضى منصور

هشام نصر يكشف علاقة مرتضى منصور وآخرين بشأن سحب أرض الزمالك

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

ترشيحاتنا

سماعات Buds 4 Pro

سماعات Buds 4 Pro من سامسونج تساعدك في العثور على هاتفك المفقود

أوبل انسيجنيا موديل 2018

اركب أوبل انسيجنيا سيدان بـ 950 ألف جنيه

نيسان كاشكاي موديل 2016

نيسان كاشكاي كروس أوفر سعرها 650 ألف جنيه

بالصور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

فيديو

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد