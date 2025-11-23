تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

لا تقل أهمية الحفاظ على صحة الدماغ وشبابه عن الاهتمام بلياقة الجسم؛ حيث أن الدماغ قادر على إنتاج خلايا جديدة والتكيف طوال حياة الإنسان من خلال عملية تُعرف بـ "تكوين الخلايا العصبية".

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

ويشير عالم الأعصاب روبرت لوي، المتخصص في علاج مرض الزهايمر، إلى أن التمارين البدنية والعقلية تعزز نمو خلايا دماغية جديدة وتحسن الذاكرة والوظائف الإدراكية، خاصة عند اتباع أنشطة محددة ثبتت فعاليتها علميًا، وفقا لتقرير نشر في Times of India.

ـ تمارين المقاومة:

تشمل: رفع الأثقال، القرفصاء، الاندفاع، الضغط، وتمارين أربطة المقاومة.

الفوائد:

تزيد من مستويات عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ (BDNF).

تحفّز تكوين خلايا عصبية جديدة في الحصين، مركز التعلم والذاكرة.

تحسن الوظيفة الإدراكية والمرونة العصبية.

التوصية: ممارسة تمارين معتدلة مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا تُحدث تأثيرات إيجابية ملحوظة على الدماغ والعضلات.

تمارين المقاومة

ـ تمارين المهام المزدوجة:

تجمع بين التحفيز العقلي والبدني في آنٍ واحد.

الفوائد:

تُنشّط شبكات الدماغ المسؤولة عن الانتباه والتنسيق والوظائف التنفيذية.

تزيد إنتاج BDNF وتعزز اللدونة المشبكية ونمو الشبكات العصبية.

فعالة بشكل خاص لدى كبار السن لتأخير التدهور المعرفي وتعزيز الاستقلال الوظيفي.

تمارين المهام المتعددة

ـ تمارين الساقين:

تشمل: القرفصاء، الاندفاع، صعود السلالم، المشي السريع، والركض.

الفوائد:

تنشط أكبر عضلات الجسم، مما يُرسل إشارات كيميائية حيوية للدماغ.

تعزز إنتاج عامل نخر الورم العصبي (NDNF) ونمو خلايا دماغية جديدة.

تحسن التوازن، التنسيق، والقدرة على التحمل، وتقلل خطر الإصابات.

تمارين الساقين

نصائح لتعزيز صحة الدماغ

ـ المواظبة على التمارين البدنية والعقلية بانتظام.

ـ اتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة والأوميجا 3.

ـ النوم الكافي لتسهيل إصلاح الدماغ وتجديد الخلايا العصبية.

ـ تحفيز العقل بالتعلم، حل الألغاز، والقراءة اليومية.