هشام نصر يكشف علاقة مرتضى منصور وآخرين بشأن سحب أرض الزمالك

قال هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن السبب الرئيسي في عدم تقدم الزمالك هو عدم الاستقرار وزيادة المديونيات، منوها أن المشاكل الموجودة في النادي أكبر من أي حد، وأغلبها مخفي.

وأشار “نصر” خلال لقائه عبر برنامج الحكاية، والمذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مع الإعلامي عمرو أديب، يجب على إدارة الزمالك كشف المعلومات للجماهير، منوهًا أن الزمالك طلب مهلة 4 سنين إضافية قبل سحب أرض النادي، وهذا لم يحدث.

ولفت “نصر” إلى أنه من ضمن أسباب سحب الأرض، شكوى المستشار مرتضى منصور وآخرين بأن هذه إهدار للمال العام، وأنهم يبيعون أرض النادي، إلى جانب الاتهامات التي وجهت لرجال الأعمال الزملكاوية.

ونوّه إلى أن الأرض تم تسليمها للزمالك، في 2004، ولم يتم بناء أي شيء فيها، وعندما جاء المجلس الحالي تصدى لهذا الأمر، مشيرًا إلى أن مديونيات الزمالك بلغت 2 ونص مليار جنيه، منها مليار جنيه ديونًا سيادية.