عمرو أديب يستنكر حصول الأهلي على أراض دون الزمالك

أكد الإعلامي عمرو أديب أن نادي الزمالك يعتبر "ملكًا للدولة"، مشددًا على أن انهيار هذا النادي يُعد ضارًا بمصلحة الدولة.

وأوضح أديب أن نادي الزمالك ليس مجرد مؤسسة رياضية لكرة القدم، بل هو بمثابة قاطرة للعديد من الرياضات الأخرى في مصر، حيث يضم 20 رياضة أخرى بجانب كرة القدم.

وقال خلال برنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر"، أن النادي الأهلي حصل على أراضي أثرت على اقتصادياته، موجهًا تساؤله بشأن أراضي نادي الزمالك، معبرًا عن استغرابه من قلة الاهتمام بمصير هذه الأرض، التي يعدها جزءًا من أصول الدولة التي يجب الحفاظ عليها.

وأكد أن الحفاظ على استقرار هذا النادي له تأثير كبير على الرياضة المصرية بشكل عام.