الري: تنفيذ تطهير الترع ونزع الحشائش وتجريف المصارف استعدادا للسدة الشتوية

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا لمتابعة حالة منظومة الرى والصرف بمحافظة الفيوم، وخاصة بنطاق قرية منية الحيط بمركز اطسا بالفيوم .



وتم خلال الإجتماع عرض استعدادات الوزارة لتنفيذ خطة التطهيرات والصيانة للمنظومة المائية بمحافظة الفيوم خلال فترة السدة الشتوية، حيث سيتم تنفيذ أعمال تطهيرات للترع، ونزع حشائش وتجريف مصارف، وتطهير التغطيات والسحارات واسفل الكبارى، وتطهير مص وطرد محطات الرفع، وصيانة الكبارى، وإزالة التعديات والمخالفات .



كما تم خلال الاجتماع عرض موقف المناسيب والتصرفات بمصرف خور النيل ومصرف حوض الغرب، حيث قامت أجهزة الوزارة المعنية بالتعامل الفورى من انسداد السحارة الواقعة على مصرف خور النيل، والناتجة عن بعض المخلفات، حيث تم تسليك السحارة وخفض المناسيب واعادتها لوضعها الطبيعي .

ارتفاع فى مناسيب المياه بمصرف حوض الغرب



كما حدث ارتفاع فى مناسيب المياه بمصرف حوض الغرب، وقامت أجهزة الوزارة على الفور بإجراء الصيانة اللازمة للمصرف وإعادة المناسيب لوضعها الطبيعى .



ووجه وزير الري بقيام هيئة الصرف ومصلحة الري ومعهد بحوث الصرف بإعداد مذكرة تفصيلية تتضمن حلول عاجلة وأخرى بعيدة المدى لحسم أي تحديات لمنظومتي الرى والصرف بزمام مصرفي خور النيل وحوض الغرب، وتعزيز قدرة المصرفين على امرار التصرفات المائية بهما بكفاءة مع تحقيق المناسيب الآمنة بهما، مع الحفاظ على جسور المصرفين .



كما وجه بقيام هيئة الصرف بالإفادة بخطة الصيانة والبرنامج الزمني للمرور على جميع مصارف المنطقة (مصرف خور النيل - مصرف حوض الغرب- مصرف الوادي ...وغيرها) .