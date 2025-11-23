قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واشنطن تستعد لمرحلة عمليات جديدة ضد فنزويلا وسط تصعيد مع مادورو
بالملايات.. الداخلية تصطاد شبكات دعارة بالنوادي والمولات وراغبي المتعة
جنيف تشهد محادثات حساسة لإنهاء الحرب في أوكرانيا وسط ضغوط أمريكية على كييف
وزير الخارجية: استمرار التنسيق الوثيق بين مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ
وزير خارجية: استقرار اليمن ضرورة لتحقيق الأمن الإقليمي وسلامة البحر الأحمر
وزيرة التضامن تتفقد العاصمة الإدارية الجديدة لمحافظة الوادي الجديد
الوطنية للإعلام تنعى الإعلامية ميرفت سلامة: مسيرة ثرية بالعطاء والإبداع
مصطفى عبد الرازق.. الشيخ الأديب أحدث إصدارات هيئة الكتاب في سلسلة عقول
وزير خارجية مصر يشدد على أهمية ترسيخ وقف إطلاق النار في قطاع غزة
الموعد الأخير لحجز تذاكر المتحف المصري الكبير من الشباك
البلدي يؤكل .. «شوبير» يعلّق على قرب تولي مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة
الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص خلال 8 أشهر.. ونواب: إقامة المشروعات الاستثمارية تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
القومي للمرأة يعلن تخصيص غرفة عمليات لمتابعة العملية الانتخابية

المجلس القومى للمرأة
المجلس القومى للمرأة
أمل مجدى

أعلن المجلس القومي للمرأة عن تخصيص غرفة عمليات مركزية بالمجلس، إلى جانب غرف عمليات في فروعه بالمحافظات المشاركة في المرحلة الثانية، لمتابعة سير العملية الانتخابية وتلقي استفسارات وشكاوى السيدات والفتيات على مدار يومي التصويت.

جاء ذلك في إطار الاستعدادات الجارية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث تستقبل الغرفة اتصالات المواطنين عبر الخط المختصر 15115 من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال يومي الانتخابات المقرر عقدهما يومي الإثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر 2025.

وأكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن غرفة العمليات تستعد بكامل قوتها لمتابعة مجريات العملية الانتخابية منذ فتح اللجان وحتى غلق باب التصويت، مشيرةً إلى أن المجلس يعمل بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات وجميع الجهات المعنية لضمان تذليل أي عقبات قد تواجه السيدات خلال مشاركتهن في الانتخابات.

وشددت على حرص المجلس على تشجيع السيدات والفتيات على المشاركة الإيجابية في الحياة السياسية، تأكيدًا للدور الفاعل للمرأة المصرية في بناء الوطن وصنع القرار.

من جانبها، أوضحت الدكتورة رشا مهدي، عضوة المجلس ومقررة لجنة المشاركة السياسية والمشرف العام على الغرفة، أن غرفة العمليات ستواصل عملها طوال فترات التصويت وحتى غلق اللجان، لتلقي الاستفسارات المتعلقة بعملية التصويت، والتعامل الفوري مع أي عقبات قد تواجه السيدات، وذلك بالتنسيق المستمر مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات وغرف عمليات المحافظات.

فيما أكدت ياسمين زكريا، مدير عام إدارة الحملات والتوعية بالمجلس، أن غرفة العمليات ستتلقى تقارير فرق عمل المجلس من المتابعات والمتابعين المحليين على مستوى الجمهورية، لرصد مشاركة المرأة في العملية الانتخابية، والعمل على تذليل أي معوقات بما يضمن مشاركة فعّالة وإيجابية للمرأة المصرية في هذا الاستحقاق الوطني.

جدير بالذكر أن المجلس القومي للمرأة يشارك في متابعة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 بعدد 2000 متابع موزعين على جميع محافظات الجمهورية، في إطار حرصه على دعم المشاركة السياسية للمرأة، وضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.

القومى للمرأة انتخابات مجلس النواب مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 المجلس القومى للمرأة

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
نادية السيد وهشام ماجد
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
