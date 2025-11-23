قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
واشنطن تستعد لمرحلة عمليات جديدة ضد فنزويلا وسط تصعيد مع مادورو
بالملايات.. الداخلية تصطاد شبكات دعارة بالنوادي والمولات وراغبي المتعة
جنيف تشهد محادثات حساسة لإنهاء الحرب في أوكرانيا وسط ضغوط أمريكية على كييف
وزير الخارجية: استمرار التنسيق الوثيق بين مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ
وزير خارجية: استقرار اليمن ضرورة لتحقيق الأمن الإقليمي وسلامة البحر الأحمر
وزيرة التضامن تتفقد العاصمة الإدارية الجديدة لمحافظة الوادي الجديد
الوطنية للإعلام تنعى الإعلامية ميرفت سلامة: مسيرة ثرية بالعطاء والإبداع
مصطفى عبد الرازق.. الشيخ الأديب أحدث إصدارات هيئة الكتاب في سلسلة عقول
وزير خارجية مصر يشدد على أهمية ترسيخ وقف إطلاق النار في قطاع غزة
الموعد الأخير لحجز تذاكر المتحف المصري الكبير من الشباك
البلدي يؤكل .. «شوبير» يعلّق على قرب تولي مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة
الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص خلال 8 أشهر.. ونواب: إقامة المشروعات الاستثمارية تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بحضور رئيس الوزراء.. اتفاق جديد لتوسيع الاستثمارات في قطاع التعهيد والخدمات الرقمية

شراكة جديدة
شراكة جديدة
أحمد عبد القوى

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن توقيع الاتفاقية الجديدة بين هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات و شركة دي إكس سي تكنولوجي يمثل امتدادًا للشراكات الاستراتيجية التي تعقدها مصر مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال التعهيد والخدمات الرقمية، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك مزايا تنافسية تشمل الكفاءات البشرية المتميزة والبنية التحتية الرقمية المتطورة والموقع الجغرافي الاستراتيجي، مما يعزز مكانتها كوجهة عالمية موثوقة لتقديم الخدمات التكنولوجية.  

وجاء توقيع مذكرة التفاهم بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) والشركة، بهدف توسيع نطاق عملياتها في مصر لتخدم أسواقًا عالمية متعددة من خلال تطوير التطبيقات المخصصة وخدمات إدارة موارد المؤسسات وحلول إدارة البيانات والتحليلات.  

وتتضمن الاتفاقية خطة لزيادة حجم القوى العاملة بنسبة ٤٢٪ من خلال استحداث وظائف متخصصة في تطوير التطبيقات والخدمات الرقمية والتحليلات المتقدمة، بما يسهم في دعم مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا الحديثة. وتتماشى هذه الخطوة مع استراتيجية مصر الرقمية الهادفة إلى تحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى مركز لإنتاج وتصدير الخدمات الرقمية عالية القيمة.  

وستقدم الهيئة دعمًا متكاملًا للشركة يشمل مراحل التوظيف والتدريب والتشغيل عبر ربطها بالجامعات المصرية وإتاحة الوصول إلى قواعد بيانات الخريجين وتنفيذ برامج تدريب بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات. كما سيتم تمكين العاملين من الحصول على شهادات مهنية عالمية في مجالات هندسة البرمجيات والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.  

وأوضح هشام فايد، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالشركة، أن الاتفاقية تعكس الثقة في القدرات المصرية وتحول عمليات الشركة محليًا إلى مركز رقمي استراتيجي يخدم الأسواق العالمية، مؤكدًا استمرار التوسع في بناء مسارات مهنية مستدامة للشباب المصري.

شراكة جديدة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

ترشيحاتنا

حملات رقابية بالغربية

الغربية.. ضبط 2.5 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملات مكثفة لسلامة الغذاء

أرشيفية

رابط يسهل الاستعلام عن مخالفات المرور والتظلم عليها.. تعرف عليه

غريق

انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقا ببنها

بالصور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

فيديو

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد