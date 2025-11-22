قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشركة المصرية للأتوبيس الترددي تنفي تعديل توقيتات التشغيل
تعليم القليوبية: إجازة فى 315 مدرسة خلال يومى انتخابات مجلس النواب
وزير الاستثمار: زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتصل إلى 40,6 مليار دولار
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي
وزيرة التضامن تغرس نخلة في حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد | شاهد
محافظ الجيزة: تخفيض 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء حال السداد الفوري
خلت من نجوم الأهلي.. ثنائي بيراميدز ضمن قائمة هدافي دوري الأبطال
نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم يتوقع وصول السياحة في مصر إلى 20 مليون سائح بنهاية 2025
حبس عصابة سلطان الأعرج للتسول في القاهرة والجيزة
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
في 23 يومًا فقط| 360 مليون جنيه غسيل و200 ألف قرص مخدر.. الداخلية تطهر بؤر الجريمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بعد حبس رمضان صبحي.. موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد النيجيري في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

بيراميدز
بيراميدز
خالد يوسف

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لقص شريط مبارياته في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، اليوم السبت، عندما يخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام مضيفه ريفرز يونايتد النيجيري، حيث يواجه بيراميدز نظيره النيجيري، ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025/2026، ويستضيف اللقاء ملعب 30 يونيو.

بيراميدز يسعى لانطلاقة مثالية للحفاظ على اللقب

ترتكز رغبة نادي بيراميدز في بداية مثالية بدور المجموعات، من أجل توجيه رسالة قوية تتضمن هدف السماوي في الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا، الذي توج به في الموسم الماضي. 

ويتواجد بيراميدز بالمجموعة الأولى في منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، رفقة نهضة بركان المغربي، وريفرز يونايتد النيجيري، وباور ديناموز الزامبي.

يورتشيتش: هدفنا الاستمرار على قمة أفريقيا

أكد الكرواتي كرونسلاف بورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز على أهمية وصعوبة مباراة ريفرز يونايتد في بداية مشوار دور المجموعات لدوري الأبطال، مؤكدا على أن بيراميدز نجح في التواجد على القمة وأصبح حاليا الأفضل في القارة، وكما هو معروف فإن الوصول للقمة صعب ولكن الحفاظ عليها يعتبر أصعب بكثير، وبالتالي أمامنا مهمة صعبة للاستمرار في القمة خلال الموسم الجاري، وهدفنا دائما هو الفوز بكل مبارياتنا والمنافسة على كل البطولات.

وأضاف يوتشيتش خلال المؤتمر الصحفي أنه يثق كثيرا في المجموعة الموجودة في الفريق وهذا الفريق هو من حقق كل البطولات خلال الموسم الماضي وبداية الموسم الجاري، ونحن نلعب كل مبارياتنا للفوز وهذا أمر مهم والحافز دائما لدينا متجدد من أجل الفوز بكل البطولات والاستمرار على قمة الكرة في قارة أفريقيا.

غيابات بالجملة في صفوف بيراميدز

تحدث المدير الفني، عن الغيابات التي يمر بها الفريق، مؤكدا على أن هناك غيابات تتمثل في رمضان صبحي "تم ترحيله للحبس بتهمة التزوير"، وأسامة جلال ومصطفى فتحي بسبب الإصابة، الى جانب تأكد غياب مروان حمدي مهاجم الفريق بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية.

وعاد الثنائي محمد الشيبي وفيستون ماييلي متأخرين بسبب جائزة الأفضل، ولم يتدرب الثنائي سوى مران أمس فقط، قبل مواجهة اليوم، في ضربة البداية بدوري الأبطال، مشددا على أنه في النهاية سيلعب بكل قوة من أجل الفوز.

موعد والقناة الناقلة لمباراة بيراميدز ضد ريفرز يونايتد

يلتقي فريقا بيراميدز وريفرز يونايتد، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا على ملعب 30 يونيو.

وينقل اللقاء عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري الفضائي لمباريات مسابقة دوري أبطال أفريقيا في مصر والشرق الأوسط، وبالتحديد عبر قناة "بي إن سبورت 5".

حكام مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد

يدير المباراة طاقم حكام من السودان بقيادة الحكم محمود إسماعيل، ويعاونه محمد عبد الله المساعد الأول، وعمر أحمد المساعد الثاني، وعبد العزيز جعفر الحكم المساعد الرابع. 

ويراقب المباراة ماكور مابيل من جنوب السودان، والمنسق العام أليكساندر أسانتي من غانا، والمنسق الأمني هورون أونانا من الكاميرون، ومسئول البث الفضائي عبد الرحمن العليمي من مصر.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام ريفرز يونايتد النيجيري

من المتوقع أن يخوض فريق بيراميدز مباراة اليوم أمام ريفرز يونايتد النيجري بتشكيل على النحو التالي:

في حراسة المرمي: أحمد الشناوي

في خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي.

في خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة.

في خط الهجوم: كريم حافظ - فيستون مايلي - محمود زلاكة.

حبس رمضان صبحي مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد النيجيري بيراميدز ريفرز يونايتد النيجيري دوري الأبطال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

ترشيحاتنا

أرشيفية

شرطة لندن تعتقل 90 متظاهراً خلال احتجاجات على حظر “فلسطين أكشن”

وزير خارجية أمريكا ماركو روبيو

وزير خارجية أمريكا: نسعى للإبقاء على شراكة مع لبنان لتعزيز الاستقرار في المنطقة

أرشيفية

اليمن.. محكمة حوثية تصدر أحكام إعدام بحق 17 شخصاً بتهمة التجسس

بالصور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

فيديو

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد