بعد حبس رمضان صبحي.. موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد النيجيري في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لقص شريط مبارياته في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، اليوم السبت، عندما يخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام مضيفه ريفرز يونايتد النيجيري، حيث يواجه بيراميدز نظيره النيجيري، ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025/2026، ويستضيف اللقاء ملعب 30 يونيو.

بيراميدز يسعى لانطلاقة مثالية للحفاظ على اللقب

ترتكز رغبة نادي بيراميدز في بداية مثالية بدور المجموعات، من أجل توجيه رسالة قوية تتضمن هدف السماوي في الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا، الذي توج به في الموسم الماضي.

ويتواجد بيراميدز بالمجموعة الأولى في منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، رفقة نهضة بركان المغربي، وريفرز يونايتد النيجيري، وباور ديناموز الزامبي.

يورتشيتش: هدفنا الاستمرار على قمة أفريقيا

أكد الكرواتي كرونسلاف بورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز على أهمية وصعوبة مباراة ريفرز يونايتد في بداية مشوار دور المجموعات لدوري الأبطال، مؤكدا على أن بيراميدز نجح في التواجد على القمة وأصبح حاليا الأفضل في القارة، وكما هو معروف فإن الوصول للقمة صعب ولكن الحفاظ عليها يعتبر أصعب بكثير، وبالتالي أمامنا مهمة صعبة للاستمرار في القمة خلال الموسم الجاري، وهدفنا دائما هو الفوز بكل مبارياتنا والمنافسة على كل البطولات.

وأضاف يوتشيتش خلال المؤتمر الصحفي أنه يثق كثيرا في المجموعة الموجودة في الفريق وهذا الفريق هو من حقق كل البطولات خلال الموسم الماضي وبداية الموسم الجاري، ونحن نلعب كل مبارياتنا للفوز وهذا أمر مهم والحافز دائما لدينا متجدد من أجل الفوز بكل البطولات والاستمرار على قمة الكرة في قارة أفريقيا.

غيابات بالجملة في صفوف بيراميدز

تحدث المدير الفني، عن الغيابات التي يمر بها الفريق، مؤكدا على أن هناك غيابات تتمثل في رمضان صبحي "تم ترحيله للحبس بتهمة التزوير"، وأسامة جلال ومصطفى فتحي بسبب الإصابة، الى جانب تأكد غياب مروان حمدي مهاجم الفريق بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية.

وعاد الثنائي محمد الشيبي وفيستون ماييلي متأخرين بسبب جائزة الأفضل، ولم يتدرب الثنائي سوى مران أمس فقط، قبل مواجهة اليوم، في ضربة البداية بدوري الأبطال، مشددا على أنه في النهاية سيلعب بكل قوة من أجل الفوز.

موعد والقناة الناقلة لمباراة بيراميدز ضد ريفرز يونايتد

يلتقي فريقا بيراميدز وريفرز يونايتد، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا على ملعب 30 يونيو.

وينقل اللقاء عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري الفضائي لمباريات مسابقة دوري أبطال أفريقيا في مصر والشرق الأوسط، وبالتحديد عبر قناة "بي إن سبورت 5".

حكام مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد

يدير المباراة طاقم حكام من السودان بقيادة الحكم محمود إسماعيل، ويعاونه محمد عبد الله المساعد الأول، وعمر أحمد المساعد الثاني، وعبد العزيز جعفر الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة ماكور مابيل من جنوب السودان، والمنسق العام أليكساندر أسانتي من غانا، والمنسق الأمني هورون أونانا من الكاميرون، ومسئول البث الفضائي عبد الرحمن العليمي من مصر.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام ريفرز يونايتد النيجيري

من المتوقع أن يخوض فريق بيراميدز مباراة اليوم أمام ريفرز يونايتد النيجري بتشكيل على النحو التالي:

في حراسة المرمي: أحمد الشناوي

في خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي.

في خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة.

في خط الهجوم: كريم حافظ - فيستون مايلي - محمود زلاكة.