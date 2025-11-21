الشناوي: بيراميدز بطل إفريقيا والجميع يعمل لنا ألف حساب .. وهدفنا ضربة بداية نارية

أكد أحمد الشناوي، حارس مرمى نادي بيراميدز، أهمية تحقيق انطلاقة قوية للفريق في مستهل مشواره بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، وذلك قبل مواجهة ريفرز يونايتد النيجيري، المقرر لها التاسعة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي.



أوضح الشناوي خلال المؤتمر الصحفي أن الفوز في ضربة البداية يمثل خطوة ضرورية للدخول سريعًا في أجواء المنافسة، وإظهار رغبة بيراميدز في الاحتفاظ بلقبه القاري للموسم الثاني على التوالي.

وأضاف أن كون بيراميدز حامل لقب “بطولة أبطال إفريقيا” يجعل كل منافسيه يتعاملون معه بحسابات خاصة، مما يصعّب المواجهات، مؤكدًا أنه تحدث مع زملائه بصفته أحد قادة الفريق حول أهمية تحقيق الفوز منذ الجولة الأولى.



وأشار الشناوي إلى أن خوض المباراة الافتتاحية على ملعب الدفاع الجوي يمثل دافعًا إضافيًا لتحقيق نتيجة إيجابية، وتأكيد تفوق الفريق، ومواصلة المشوار القاري بثبات.

تعليقه على جائزة أفضل حارس في إفريقيا



وحول عدم فوزه بجائزة أفضل حارس في القارة، قال الشناوي إنه كان يأمل في حصد اللقب، لكنه يتساءل عن آلية التقييم والاختيار، خاصة أن بيراميدز توّج بجميع البطولات هذا الموسم. واعتبر أن عدم الفوز باللقب يمثل دافعًا له لمزيد من الاجتهاد سعياً للتتويج بالجائزة في الموسم المقبل.