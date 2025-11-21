قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
30 ديسمبر.. الحكم على 9 متهمين فى خلية شبكة العملة
الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني يعلن عن شراكة استراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي
رئيس جهاز العاشر يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب.. صور
إنذار مبكر.. حزب المؤتمر يطرح رؤية لحماية الطلاب بعد تكرار حوادث الاعتداء
عمرو دياب لن يمثل في مسلسل إبراهيم عيسى | مصدر خاص يكشف التفاصيل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
رياضة

الشناوي: بيراميدز بطل إفريقيا والجميع يعمل لنا ألف حساب .. وهدفنا ضربة بداية نارية

أحمد الشناوي
أحمد الشناوي
حمزة شعيب

أكد أحمد الشناوي، حارس مرمى نادي بيراميدز، أهمية تحقيق انطلاقة قوية للفريق في مستهل مشواره بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، وذلك قبل مواجهة ريفرز يونايتد النيجيري، المقرر لها التاسعة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي.


أوضح الشناوي خلال المؤتمر الصحفي أن الفوز في ضربة البداية يمثل خطوة ضرورية للدخول سريعًا في أجواء المنافسة، وإظهار رغبة بيراميدز في الاحتفاظ بلقبه القاري للموسم الثاني على التوالي.

وأضاف أن كون بيراميدز حامل لقب “بطولة أبطال إفريقيا” يجعل كل منافسيه يتعاملون معه بحسابات خاصة، مما يصعّب المواجهات، مؤكدًا أنه تحدث مع زملائه بصفته أحد قادة الفريق حول أهمية تحقيق الفوز منذ الجولة الأولى.


وأشار الشناوي إلى أن خوض المباراة الافتتاحية على ملعب الدفاع الجوي يمثل دافعًا إضافيًا لتحقيق نتيجة إيجابية، وتأكيد تفوق الفريق، ومواصلة المشوار القاري بثبات.

تعليقه على جائزة أفضل حارس في إفريقيا


وحول عدم فوزه بجائزة أفضل حارس في القارة، قال الشناوي إنه كان يأمل في حصد اللقب، لكنه يتساءل عن آلية التقييم والاختيار، خاصة أن بيراميدز توّج بجميع البطولات هذا الموسم. واعتبر أن عدم الفوز باللقب يمثل دافعًا له لمزيد من الاجتهاد سعياً للتتويج بالجائزة في الموسم المقبل.

بيراميدز احمد الشناوي

