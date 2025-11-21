روبن أموريم يكشف عن غيابات مانشستر يونايتد قبل مواجهة إيفرتون

تحدث البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن أوضاع فريقه قبل مواجهة إيفرتون المقررة يوم الاثنين في ختام الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكداً غياب ثلاثة من أبرز عناصر الفريق لأسباب مختلفة.

وخلال المؤتمر الصحفي، أعلن أموريم غياب كل من المهاجم السلوفيني بنجامين سيسكو، والمدافع هاري ماجواير، ولاعب الوسط الشاب كوبي ماينو، موضحاً أن مدة غياب كل لاعب ستختلف وفقاً لطبيعة الإصابة أو الجاهزية البدنية.

وأوضح أموريم أن إصابة بنجامين سيسكو ليست خطيرة، لكنه سيغيب لعدة أسابيع، مشيراً إلى أن اللاعب يتقدم بشكل جيد في برنامجه العلاجي. وشدد المدرب على ضرورة التعامل بحذر مع اللاعب في ظل ضغط مباريات ديسمبر لتجنب أي انتكاسات، لافتاً إلى أن عودته المحتملة قد تتزامن مع سفر عدد من لاعبي الفريق للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

وفيما يخص هاري ماجواير، أكد أموريم أن المدافع غير جاهز للمشاركة، بينما أشار إلى أن حالة كوبي ماينو ستُحدد خلال الساعات المقبلة؛ إذ غاب اللاعب عن مران الجمعة، مع احتمالية دخوله قائمة الفريق بشكل محدود إذا أثبت جاهزيته قبل المباراة.

وتطرق أموريم لملف مغادرة برايان مبويمو وأماد ديالو لمعسكرات منتخباتهما استعداداً لكأس الأمم الإفريقية، مؤكداً أن النادي يجري محاولات للتفاوض على تأجيل انضمامهما، وفق القواعد المنظمة لتحرير اللاعبين، مضيفاً:"نسعى للإبقاء عليهما أطول فترة ممكنة قبل الانضمام الرسمي، ونتوقع أن يكون موعد المغادرة قبل أسبوعين من انطلاق البطولة".

وأشار أموريم إلى تقييمه لعامه الأول داخل مانشستر يونايتد، مؤكداً أن التجربة كانت مليئة بالتحديات والمفاجآت، موضحاً أن مستوى المنافسة في الدوري الإنجليزي والبيئة داخل النادي جاءت مختلفة عن توقعاته.

وأضاف:"كنت مدركاً للصعوبات، لكنني أشعر أننا نعمل في أفضل دوري بالعالم وربما داخل أفضل نادٍ أيضاً".