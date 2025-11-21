سامي الطرابلسي يعلن القائمة النهائية لـ تونس في كأس العرب

كشف سامي الطرابلسي، المدير الفني لمنتخب تونس، اليوم الجمعة، عن القائمة الرسمية المكونة من 23 لاعبًا استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب لكرة القدم، المقرر انطلاقها في قطر خلال الفترة بين 1 و18 ديسمبر المقبل.

ويخوض منتخب تونس منافسات البطولة ضمن المجموعة الأولى، التي تضم البلد المضيف قطر، إضافة إلى الفائز من مواجهة سوريا وجنوب السودان، والفائز من مباراة فلسطين وليبيا، ما يجعل المجموعة مفتوحة على كل السيناريوهات وسط منافسة قوية منتظرة.

وجاءت قائمة نسور قرطاج كالتالي:

حراسة المرمى:

أيمن دحمان – البشير بن سعيد – نور الدين الفرحاتي.

خط الدفاع:

معتز النفاتي – محمد بن علي – علي معلول – محمد أمين بن حميدة – ياسين مرياح – حمزة الجلاصي – مروان الصحراوي – أسامة الحدادي.

خط الوسط:

فرجاني ساسي – حسام تقا – إسماعيل الغربي – محمد الحاج محمود – شهاب الجبالي – محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم:

عمر العيوني – نعيم السليتي – نسيم دنداني – ريان عنان – حازم المستوري – فراس شواط.

وتسعى تونس من خلال هذه القائمة التي تضم أسماءً ذات خبرة كبيرة إلى جانب عناصر شابة واعدة، إلى العودة للمنافسة بقوة على اللقب العربي، في ظل تطلعات جماهيرها لتحقيق مشاركة مميزة في النسخة المرتقبة بالدوحة.