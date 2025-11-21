تواجد نجم الأهلي.. قائمة تونس المشاركة في كأس العرب بقطر

أعلن سامي الطرابلسي، المدير الفني لمنتخب تونس، الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العرب، المقرر إقامتها في قطر، في الفترة من 25 نوفمبر المقبل، حتى 18 ديسمبر، قائمة نسور قرطاج النهائية.



وشهدت القائمة تواجد لاعب الأهلي محمد علي بن رمضان.



وجاءت قائمة منتخب تونس كالتالي:



حراسة المرمى: أيمن دحمان – بشير بن سعيد – نور الدين فرحاتي.

خط الدفاع: معتز النفاتي – محمد بن علي – علي معلول – محمد أمين بن حميدة – ياسين مرياح – حمزة الجلاصي – مروان الصحراوي – أسامة الحدادي.

خط الوسط: فرجاني ساسي – حسام تقا – إسماعيل الغربي – محمد الحاج محمود – شهاب الجبالي – محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: عمر العيوني – نعيم سليتي – نسيم دنداني – ريان عناني – حازم المستوري – فراس شواط.