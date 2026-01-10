التصريح بدفن جثة حداد لقى مصرعه أثناء مشاجرة بقليوب

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة حداد لقى مصرعه تصادف مروره بمحيط مكان المشاجرة، دون أن يكون له أي صلة بالمشاجرة، حيث سقط حجر على رأسه، ما أسفر عن إصابته البالغة، وتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

بلاغا بالواقعة

وتلقى اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم وائل عابدين، رئيس مباحث قسم شرطة قليوب، يفيد بتلقيه بلاغًا بنشوب مشاجرة بين عائلتين، ووجود مصاب في حالة خطرة.



وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبيّن نشوب مشاجرة بين عائلتي "قايد والقطاوي"، أسفرت عن إصابة المدعو "إسماعيل م. إ"، 45 عامًا، حداد، مقيم بمنطقة قليوب البلد، وذلك إثر سقوط حجر على رأسه أثناء مروره بالشارع، وإصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي، وفقدانه الوعي.



وتم نقل المصاب إلى مستشفى مجد الإسلام، لإسعافه وتلقي العلاج اللازم، إلا أنه لم يستجب للعلاج، وتم حجزه داخل العناية المركزة في حالة فقدان كامل للوعي، إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة، متأثرًا بإصابته البالغة