معلق إماراتي.. موعد ودية تونس والبرازيل والقنوات الناقلة

يخوض منتخب تونس مساء اليوم، الثلاثاء، مباراة ودية أمام نظيره منتخب البرازيل خلال فترة التوقف الدولي، في إطار استعدادات المنتخبين للاستحقاقات الدولية.

ويستعد منتخب تونس للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها في المغرب خلال شهر ديسمبر المقبل.

فيما يستعد منتخب السيليساو، بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس العالم بأمريكا وكندا والمكسيك، إلى جانب مختلف البطولات الدولية والقارية.

الثلاثاء 18 - 11 - 2025 في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، في الساعة العاشرة والنصف بتوقيت السعودية.

يذكر أن منتخب البرازيل تغلب على نظيره منتخب السنغال بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي جمعت بينهما مؤخرا.