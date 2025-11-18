قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استعدادات كبيرة في ماسبيرو قبيل استضافة المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات
بحضور رئيس جمهورية باشكورتستان.. وزير الأوقاف يشارك في مؤتمر "أمة واحدة.. مصير مشترك"
الكارثة الإنسانية تتجدد| الشتاء يضرب غزة ومصر تكثّف الدعم الإغاثي
الذروة يوم الجمعة.. موجة جديدة من ارتفاع درجات الحرارة والأرصاد تحذر
في حماية الاحتلال.. 168 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى
أميرة الذهب تشيد بالأمن بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة حول الفيديو المفبرك
الخارجية الصينية: بكين لن تسمح أبدا بعودة ظهور النزعة العسكرية اليابانية
غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على المناطق الشرقية من غزة
التنظيم والإدارة والأكاديمية الوطنية للتدريب يبحثان تعزيز التعاون في تطوير القيادات الحكومية
القومي للمرأة ينفذ ورشة عمل لوحدات تكافؤ الفرص بالوزارات والإدارات
حقيقة عروض رحيل خوان بيزيرا .. ومفاجأة في موقف الزمالك
أحمد حسن: عبد الله السعيد وافق على الانضمام للمنتخب في البطولة العربية فقط
رياضة

معلق إماراتي.. موعد ودية تونس والبرازيل والقنوات الناقلة

مباراة تونس والبرازيل
مباراة تونس والبرازيل
يسري غازي

يخوض منتخب تونس مساء اليوم، الثلاثاء، مباراة ودية أمام نظيره منتخب البرازيل خلال فترة التوقف الدولي، في إطار استعدادات المنتخبين للاستحقاقات الدولية.

ويستعد منتخب تونس للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها في المغرب خلال شهر ديسمبر المقبل.

فيما يستعد منتخب السيليساو، بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس العالم بأمريكا وكندا والمكسيك، إلى جانب مختلف البطولات الدولية والقارية.

وتقام مباراة منتخب تونس الودية أمام نظيره منتخب البرازيل خلال فترة التوقف الدولي في إطار استعدادات المنتخبين للاستحقاقات الدولية.

الثلاثاء 18 - 11 - 2025 في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، في الساعة العاشرة والنصف بتوقيت السعودية.

وتنقل شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية مباراة منتخب تونس الودية أمام نظيره منتخب البرازيل خلال فترة التوقف الدولي في إطار استعدادات المنتخبين للاستحقاقات الدولية.

وتنقل مباراة منتخب تونس الودية أمام نظيره منتخب البرازيل خلال فترة التوقف الدولي في إطار استعدادات المنتخبين للاستحقاقات الدولية عبر المعلق الإماراتي عامر عبد الله.

يذكر أن منتخب البرازيل تغلب على نظيره منتخب السنغال بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي جمعت بينهما مؤخرا.

تونس البرازيل ودية تونس والبرازيل كأس العالم بأمريكا وكندا والمكسيك كأس أمم إفريقيا بالمغرب

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

رئيس الهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

السيدة ميار نبيل

أزمة ميار نبيل.. من استغاثة أم عالقة بالإمارات إلى قسيمة طلاق مفاجئة في مصر

وزير التربية والتعليم

سقوط تلميذة من "زحليقة" في مدرسة بمصر الجديدة وإصابتها بغيبوبة ونزيف بالمخ

سيارة فادي خفاجة

السيارة تهشمت.. نجاة الفنان فادي خفاجة من حادث سير

مداخلة المستشار أحمد بنداري

متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب

سيارة إسعاف

العربية لبست في توكتوك.. وفاة 3 معلمين وإصابة رابعة أثناء توجههم لعملهم

OPPO Find X9 Pro

مواصفات وسعر OPPO Find X9 Pro.. هل يستحق الشراء في 2025؟

Redmi 15

شاومي تكشف عن Redmi 15 في مصر.. بطارية عملاقة وأداء ممتاز بسعر مناسب

الهاكرز

طرق يتيحها الهاكرز لاختراق موبايلك.. وكيفية تجنبها بفاعلية

سميرة سعيد تلفت الأنظار بجمالها فى آخر جلسة تصوير لها

سميرة سعيد تلفت الانظار بجمالها فى اخر جلسة تصوير لها
سميرة سعيد تلفت الانظار بجمالها فى اخر جلسة تصوير لها
سميرة سعيد تلفت الانظار بجمالها فى اخر جلسة تصوير لها

طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة

طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة
طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة
طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة

فى عيد ميلادها.. 10 صور لـ منى زكى تكشف عن جمالها وأنوثتها

منى زكى
منى زكى
منى زكى

فى عيد ميلادهما.. قصة نبوءة زواج أحمد حلمي ومنى زكي

أحمد حلمي ومنى زكي
أحمد حلمي ومنى زكي
أحمد حلمي ومنى زكي

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الإتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الاتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

د. هاني تمام

أستاذ بالأزهر: خدمة الناس وقضاء حوائجهم من أعظم القربات وأهم مقاصد الإسلام

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

