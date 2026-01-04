قصر بمواصفات الأساطير.. رونالدو يخطط لحياة ما بعد الملاعب| ايه الحكاية

يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، لفتح فصل جديد من حياته بعيدا عن المستطيل الأخضر، عبر الانتقال إلى قصر فخم تبلغ قيمته نحو 30 مليون جنيه إسترليني، فور إعلانه اعتزال كرة القدم.

قصر الأحلام على سواحل البرتغال

يقع القصر الجديد في منتجع ساحلي فاخر على بعد نحو 30 ميلا من العاصمة البرتغالية لشبونة، ويعد من بين أكبر وأغلى المنازل في البلاد.

واكتمل العمل في هذا الصرح المعماري الضخم بعد أكثر من ثلاث سنوات من الإنشاء، ليكون مقر الإقامة الدائم لرونالدو في مرحلة ما بعد الاعتزال.

تصميم فخم ومساحات استثنائية

ووفقا لصحيفة «ميرور» البريطانية، يتكون القصر من 8 غرف نوم فاخرة، ويضم حمام سباحة زجاجيا عملاقا يتميز بممر تحت الماء، يتيح للضيوف مشاهدة السباحين من الأسفل، في تصميم نادر يعكس الطابع العصري للمكان.

كما يضم القصر مساحات واسعة لركن السيارات تحت الأرض، خُصصت للاحتفاظ بمجموعة سيارات رونالدو الفاخرة، التي تقدر قيمتها بنحو 12 مليون جنيه إسترليني.

رفاهية كاملة لعائلة رونالدو

ويتمتع القصر بنظام تدفئة ذكي، وصالة ألعاب رياضية متكاملة، إلى جانب حمامات سباحة داخلية وخارجية، وغرفة تدليك خاصة، وسينما منزلية، بما يوفر أعلى مستويات الراحة والرفاهية لعائلة رونالدو، التي تضم خمسة أطفال.

كما يضم المبنى ملعبا خاصا للأطفال، فضلا عن شاطئ خاص يتيح للعائلة قضاء أوقات هادئة بعيدًا عن الأضواء.

لمسات فنية نادرة

ولم تتوقف الفخامة عند حدود التصميم، إذ يتميز القصر بحنفيات مصنوعة من الذهب الخالص، وأرضيات من الرخام الإيطالي الفاخر، إلى جانب جدارية فنية من تصميم دار «لوي فيتون» العالمية، في مزيج يجمع بين الفخامة والذوق الرفيع.

ثروة ضخمة وطموح لا يتوقف

وتقدر ثروة كريستيانو رونالدو بنحو 1.4 مليار جنيه إسترليني، وقد حاول مؤخرًا شراء ملعب الغولف المجاور لقصره الجديد لتعزيز الخصوصية والأمان، إلا أن عرضه قوبل بالرفض.

سجل عقاري حافل

ويعد هذا القصر أحدث إضافة إلى محفظة رونالدو العقارية، إذ يمتلك نجم مانشستر يونايتد السابق شقة فاخرة في لشبونة بقيمة 6 ملايين جنيه إسترليني، تطل على العاصمة البرتغالية بإطلالة بانورامية، وتضم ثلاثة أجنحة وحمامي سباحة، أحدهما داخلي والآخر خارجي، إلى جانب صالة ألعاب رياضية وساونا وسينما.

كما يمتلك عقارا آخر في مسقط رأسه جزيرة ماديرا، حيث جرى تحويل مستودع مهجور إلى قصر فاخر يطل على المحيط الأطلسي، ويضم مسبحين وملعب كرة قدم خاصًا.

من البدايات المتواضعة إلى القصور

ورغم هذا الثراء الفاحش، لم ينسى رونالدو بداياته البسيطة، إذ نشأ في منزل صغير يفتقر إلى الرفاهية، وكان يلعب كرة القدم في طفولته دون حذاء وبكرة بدائية واليوم، يجسد قصره الجديد رحلة كفاح استثنائية نقلته من الشوارع المتواضعة إلى عالم القصور الفاخرة.