صدمة لمحبي رونالدو .. فاتورة مثيرة لهداف الدوري السعودي

شهدت منافسات الدوري السعودي للمحترفين رقمًا لافتًا، بعدما فشل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للمرة الأولى منذ 14 أغسطس الماضي، في التسجيل أو صناعة الأهداف خلال إحدى مباريات المسابقة، في حدث نادر قياسًا بما يقدمه من تأثير هجومي مستمر منذ انطلاق الموسم.

ويُعد هذا الظهور هو الأول لرونالدو في الدوري دون بصمة تهديفية مباشرة، سواء بالتسجيل أو الصناعة في مواجهة النصر وأهلي جدة التي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3-2، بعد سلسلة طويلة من المباريات التي كان حاضرًا خلالها على لوحة الأهداف أو مساهمًا في صناعة الفرص الحاسمة لفريقه، ما يؤكد حجم الاعتماد عليه داخل المنظومة الهجومية.

رقم ثابت

وجاء هذا الغياب عن التأثير التهديفي ليكسر نسقًا ثابتًا حافظ عليه النجم البرتغالي منذ منتصف أغسطس، حيث اعتاد أن يكون عنصر الحسم الأول، سواء عبر أهدافه أو تمريراته المؤثرة، وهو ما جعل صيامه عن التسجيل أو الصناعة محط أنظار المتابعين.

موسم قوي لرونالدو

ورغم هذا الرقم، لا يزال كريستيانو رونالدو يقدم موسمًا قويًا على المستوى الفردي، ويحتفظ بدوره القيادي داخل الفريق، في انتظار استعادة لمساته المعتادة خلال الجولات المقبلة من الدوري السعودي، خاصة مع اشتداد المنافسة واقتراب المراحل الحاسمة من الموسم.