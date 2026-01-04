كل ما تريد معرفته عن اصفرار الأظافر .. أسباب وحلول

يعد اصفرار الأظافر كابوسًا مزعجًا للمرأة، إذ إنه يُفسد جمال يديها، فما أسبابه؟ وكيف يمكن التخلص منه؟

للإجابة عن هذين السؤالين، أوردت مجلة “Elle” في موقعها على شبكة الإنترنت أن اصفرار الأظافر يرجع إلى الأسباب التالية:

- الأكريليك والجل: يُغلقان الأظافر بإحكام ويُسرّعان من تغير لونها.

- طلاء الأظافر الداكن بدون طبقة أساسية: يترك بقايا على سطح الظفر.

- التدخين: النيكوتين يُسبب اصفرار الأظافر والجلد بشكل واضح.

- استخدام القفازات لفترات طويلة: يحبس الرطوبة ويُعزز نمو الفطريات.

وصفات منزلية

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أنه يمكن التخلص من اصفرار الأظافر بواسطة الوصفات المنزلية البسيطة الآتية:

عصير الليمون

يعد عصير الليمون الوصفة الكلاسيكية لاستعادة نضارة الأظافر؛ إذ يعمل حمض الليمون مبيضًا طبيعيًا لطيفًا وفعالًا.

ببساطة، اعصري نصف ليمونة طازجة مباشرة على أظافركِ وانقعي أطراف أصابعكِ في العصير لمدة 10 دقائق.

أو يمكنكِ مزج عصير الليمون مع الماء الفاتر واستخدامه كحمام للأظافر.

الخل الأبيض

يمثل الخل الأبيض وسيلة فعالة للتخلص من الاصفرار؛ إذ يُزيل حمض الخل الأبيض المنزلي تغير اللون الخفيف، كما أنه يتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا.

امزجي ملعقة كبيرة من الخل الأبيض مع 200 مل من الماء الدافئ، وانقعي أظافركِ فيه لمدة 5 إلى 8 دقائق، أو يمكنكِ استخدام خل النبيذ الأبيض أو تحضير مزيج من خلاصة الخل (مثلا بنسبة 1: 10 مع الماء).

غسول الفم

يعمل غسول الفم الكحولي على إزالة الاصفرار الطفيف، كما أنه يُزيل الجراثيم أيضًا.

لهذا الغرض، ضعي القليل من غسول الفم على قطعة قطن، وامسحي بها أظافركِ، واتركيها لمدة 2-3 دقائق، ثم اشطفيها جيدا بالماء.

استشارة الطبيب

وإذا لم تفلح هذه الوصفات المنزلية في التخلص من اصفرار الأظافر، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب؛ إذ قد يشير الاصفرار إلى الإصابة بعدوى فطرية، لا سيما إذا كان الاصفرار مصحوبًا بالأعراض الآتية:

- تغيرات في بنية الظفر: تصبح الأظافر باهتة أو سميكة أو خشنة أو هشة أو متفتتة.

- انفصال الظفر عن مرقده: قد ينفصل الجزء المصاب عن مرقد الظفر.

- ألم: قد يحدث ألم، خاصةً مع زيادة سمك الظفر والضغط عليه.

- رائحة كريهة: في الحالات الشديدة، قد تنبعث رائحة كريهة من الأظافر.