خدمة بدون مقابل.. الاتحاد السكندري يقترب من حسم ثنائي بيراميدز | خاص
المؤيد لشاب والسجن 15 عاما لآخرين في خطف طالبة وهتك عرضها بالدقهلية
رئيس الخدمات البيطرية: التطعيم والتعقيم الحل الأمثل لمواجهة كلاب الشوارع
أستاذ قناون دولي: أمريكا تستهدف نفط فنزويلا والتدخل الروسي الصيني الإيراني وارد
شاهد .. المران الأخير لـ منتخب مصر استعداداً لمواجهة بنين غداً
الكاميرون بهزم جنوب إفريقيا وبتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا
خطة الأهلي لدعم فريق الكرة في يناير
ليلة فونطاستيك على MBC مصر.. أجواء كوميدية ورسائل حب متبادلة تجمع مي عمر ومحمد سامي
قائمة سموحة لمواجهة المصري في كأس عاصمة مصر
150 طائرة وتشويش إلكتروني .. المشاهد الأولى من اعتقال مادورو رئيس فنزويلا
حافظ على شباب دماغك في خطوات بسيطة.. احرص عليها
هاني رمزي: والدتي تبرعت بكل ما تملكه من ذهب قبل وفاتها للمحتاجين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

كل ما تريد معرفته عن اصفرار الأظافر .. أسباب وحلول

كل ما تريد معرفته عن اصفرار الأظافر.. أسباب وحلول
كل ما تريد معرفته عن اصفرار الأظافر.. أسباب وحلول
عبد الفتاح تركي

يعد اصفرار الأظافر كابوسًا مزعجًا للمرأة، إذ إنه يُفسد جمال يديها، فما أسبابه؟ وكيف يمكن التخلص منه؟

للإجابة عن هذين السؤالين، أوردت مجلة “Elle” في موقعها على شبكة الإنترنت أن اصفرار الأظافر يرجع إلى الأسباب التالية: 

- الأكريليك والجل: يُغلقان الأظافر بإحكام ويُسرّعان من تغير لونها.

- طلاء الأظافر الداكن بدون طبقة أساسية: يترك بقايا على سطح الظفر.

- التدخين: النيكوتين يُسبب اصفرار الأظافر والجلد بشكل واضح.

- استخدام القفازات لفترات طويلة: يحبس الرطوبة ويُعزز نمو الفطريات.

وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها

وصفات منزلية

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أنه يمكن التخلص من اصفرار الأظافر بواسطة الوصفات المنزلية البسيطة الآتية: 

عصير الليمون

يعد عصير الليمون الوصفة الكلاسيكية لاستعادة نضارة الأظافر؛ إذ يعمل حمض الليمون مبيضًا طبيعيًا لطيفًا وفعالًا.

ببساطة، اعصري نصف ليمونة طازجة مباشرة على أظافركِ وانقعي أطراف أصابعكِ في العصير لمدة 10 دقائق.

أو يمكنكِ مزج عصير الليمون مع الماء الفاتر واستخدامه كحمام للأظافر.

الخل الأبيض

يمثل الخل الأبيض وسيلة فعالة للتخلص من الاصفرار؛ إذ يُزيل حمض الخل الأبيض المنزلي تغير اللون الخفيف، كما أنه يتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا.

امزجي ملعقة كبيرة من الخل الأبيض مع 200 مل من الماء الدافئ، وانقعي أظافركِ فيه لمدة 5 إلى 8 دقائق، أو يمكنكِ استخدام خل النبيذ الأبيض أو تحضير مزيج من خلاصة الخل (مثلا بنسبة 1: 10 مع الماء).

تقليم الأظافر

غسول الفم

يعمل غسول الفم الكحولي على إزالة الاصفرار الطفيف، كما أنه يُزيل الجراثيم أيضًا.

لهذا الغرض، ضعي القليل من غسول الفم على قطعة قطن، وامسحي بها أظافركِ، واتركيها لمدة 2-3 دقائق، ثم اشطفيها جيدا بالماء.

استشارة الطبيب

وإذا لم تفلح هذه الوصفات المنزلية في التخلص من اصفرار الأظافر، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب؛ إذ قد يشير الاصفرار إلى الإصابة بعدوى فطرية، لا سيما إذا كان الاصفرار مصحوبًا بالأعراض الآتية: 

- تغيرات في بنية الظفر: تصبح الأظافر باهتة أو سميكة أو خشنة أو هشة أو متفتتة.

- انفصال الظفر عن مرقده: قد ينفصل الجزء المصاب عن مرقد الظفر.

الوضوء مع وجود طلاء الأظافر

- ألم: قد يحدث ألم، خاصةً مع زيادة سمك الظفر والضغط عليه.

- رائحة كريهة: في الحالات الشديدة، قد تنبعث رائحة كريهة من الأظافر.

إيمان العاصي
مدرسة
حملة مكبرة
مباني
