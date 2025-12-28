احذر .. الأظافر تكشف عن إصابتك بهذا المرض

قد تحمل الأظافر إشارات صحية غير متوقعة تكشف عن ارتفاع مستويات الكوليسترول في الجسم، إذ إن الانتباه المبكر لهذه العلامات قد يساعد في التعامل مع المشكلة قبل أن تتحول إلى خطر يهدد الحياة.

وحسب موقع اكسبريس البريطاني يُعرف ارتفاع الكوليسترول غالبًا بـالقاتل الصامت، لأنه قد يتطور دون أعراض واضحة إلى أن يتسبب في مضاعفات خطيرة مثل النوبات القلبية أو السكتات الدماغية، ومن بين المؤشرات التي قد تظهر على المصابين به تغيّر لون الأظافر عن لونها الطبيعي، حيث قد تميل إلى الاصفرار أو تفقد لونها الوردي وتبدو باهتة.

ويرتبط اللون الوردي للأظافر بتدفق الدم السليم، لذا فإن بهتان اللون قد يكون دلالة على ضعف الدورة الدموية نتيجة انسداد الأوعية الدموية بتراكم الكوليسترول، كما قد تظهر نتوءات صغيرة تُعرف باسم الأورام الصفراء، وهي ناتجة عن ترسب الدهون تحت الجلد.

ولا يقتصر الأمر على اللون فقط، إذ يُعد سُمك الأظافر من العلامات المهمة أيضًا، حيث قد تصبح الأظافر أكثر سماكة من المعتاد أو هشة وسهلة الكسر وفي حالات نادرة، قد تُلاحظ خطوط داكنة رفيعة أسفل الأظافر تُعرف بنزيف الشظايا.

نصائح لمرضى الكوليسترول

وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول بتقليل تناول الأطعمة الغنية بالدهون، خاصة الدهون المشبعة، مع السماح بالدهون الصحية غير المشبعة مثل الموجودة في المكسرات والبذور وزيت الزيتون والأسماك الدهنية.

ويُحذر الخبراء من أن تجاهل ارتفاع الكوليسترول قد يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، ورغم أن الأدوية تُستخدم للسيطرة على هذه الحالة، فإن تبني نمط حياة صحي وإجراء تغييرات غذائية جذرية يظل عنصرًا أساسيًا للوقاية والحفاظ على الصحة.