في قدمه .. أسباب وأعراض مرض الفنان إدوارد

بالتردد.. قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة منتخب مصر وزيمبابوي بـ كأس أمم أفريقيا
البحث جاري عن النجمة الثامنة.. 6 معلومات عن مباراة مصر وزيمبابوي بـ أمم أفريقيا
زيادة 42.8٪ خلال 10 أشهر.. قفزة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج
عبدالمنعم السيد: الدولة تستهدف رفع حجم الاحتياطي النقدي إلى 100 مليار دولار
طارق حامد يجدد طلبه للعودة إلى الزمالك بدون مقابل في يناير
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح حقيقة نقص أدوية البرد والأمراض المزمنة
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن توقعات نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا
مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في موجة عنف بتايوان
تردد جديد.. القنوات المغربية الرياضية الناقلة لـ مباراة مصر وزيمبابوي بـ أمم إفريقيا
الجبهة الوطنية يوافق على تعديلات قانون المهن الرياضية بالشيوخ
مصرع جنرال روسي رفيع المستوى في انفجار سيارة بموسكو
هدية رمضان للمواطنين.. تراجع فى أسعار اللحوم والدواجن واستقرار الأسواق
بالصور

في قدمه .. اسباب وأعراض مرض الفنان إدوارد
رنا عصمت

تعرض الفنان إدوارد لالتواء بسيط في القدم، وهو أمر عارض لا يدعو للقلق، وقد تم التعامل معه طبيًا على النحو المعتاد.


وأكدت النقابة أن الحالة الصحية للفنان إدوارد مستقرة وجيدة للغاية، ويمارس حياته بشكل طبيعي، ولا يعاني من أي مشكلات صحية تستدعي القلق.

وقال إدوارد في تصريحات خاصة، إنه يشعر بحالة جيدة، موجّهًا الشكر لكل من سأل واطمأن عليه، كما وجّه رسالة شكر لجمهوره على دعمه واهتمامه.

وفى هذا التقرير نعرض لكم أسباب و اعراض التواء الكاحل وفقا لموقع ديلى ميرور.
 

أعراض تمزق الأربطة بالكاحل :

 

1-الألم بالكاحل هو أول عرض تشعر به بعد تمزق الأربطة

2-التورم و الكدمات في موضع الإصابة

3-تزايد الألم عند محاولة الحركة أو المشي أو الضغط على القدم

4-عدم القدرة على الوقوف وتحمل الوزن على القدم المصابة .

طرق بسيطة لـ علاج تمزق الأربطة بالقدم منزليًا :
 

1-استخدام كمادات الثلج بشكل مستمر على مكان التورم

2-الراحة التامة وعدم الضغط على القدم المصابة

3-الاستعانة بوسادة ووضعها تحت القدم المصابة

4- تجنب المشي أو حمل الأغراض الثقيلة

5- يمكن الاستعانة بعكاز للقدرة على التحرك داخل المنزل

في قدمه .. اسباب وأعراض مرض الفنان إدوارد
