في قدمه .. أسباب وأعراض مرض الفنان إدوارد

تعرض الفنان إدوارد لالتواء بسيط في القدم، وهو أمر عارض لا يدعو للقلق، وقد تم التعامل معه طبيًا على النحو المعتاد.



وأكدت النقابة أن الحالة الصحية للفنان إدوارد مستقرة وجيدة للغاية، ويمارس حياته بشكل طبيعي، ولا يعاني من أي مشكلات صحية تستدعي القلق.

وقال إدوارد في تصريحات خاصة، إنه يشعر بحالة جيدة، موجّهًا الشكر لكل من سأل واطمأن عليه، كما وجّه رسالة شكر لجمهوره على دعمه واهتمامه.

وفى هذا التقرير نعرض لكم أسباب و اعراض التواء الكاحل وفقا لموقع ديلى ميرور.



أعراض تمزق الأربطة بالكاحل :

1-الألم بالكاحل هو أول عرض تشعر به بعد تمزق الأربطة

2-التورم و الكدمات في موضع الإصابة

3-تزايد الألم عند محاولة الحركة أو المشي أو الضغط على القدم

4-عدم القدرة على الوقوف وتحمل الوزن على القدم المصابة .

طرق بسيطة لـ علاج تمزق الأربطة بالقدم منزليًا :



1-استخدام كمادات الثلج بشكل مستمر على مكان التورم

2-الراحة التامة وعدم الضغط على القدم المصابة

3-الاستعانة بوسادة ووضعها تحت القدم المصابة

4- تجنب المشي أو حمل الأغراض الثقيلة

5- يمكن الاستعانة بعكاز للقدرة على التحرك داخل المنزل