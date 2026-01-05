للتهنئة بالعيد.. قداسة البابا تواضروس يستقبل وزيرة التضامن | صور

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الاثنين، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبرفقتها وفد من قيادات الوزارة، وذلك للتهنئة بمناسبة العام الجديد وعيد الميلاد المجيد.

كما استقبل قداسه المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب يرافقه المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس.

قدم الوفد النيابي التهنئة لقداسة البابا بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وشكرهم قداسته معربًا عن أمله في أن تكون أيام العام الجديد مليئة بكل ما هو أفضل لمصر والمصريين وللعالم كله.