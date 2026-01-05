قيادات الكنيسة الكاثوليكية يهنئون البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم، غبطة البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، وغبطة البطريرك يوسف عبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكانيين الكاثوليك، حيث قدموا التهنئة لقداسته بالعام الجديد وعيد الميلاد المجيد.

وضم الوفد المرافق من رؤساء الكنائس الكاثوليكية بمصر، وهم المطران كريكور أغسطينوس كوسا مطران الأرمن الكاثوليك، والمطران چورچ شيحان مطران الكنيسة المارونية، والمطران جان ماري شامي مطران الروم الكاثوليك، والمطران إيلي وردة مطران السريان الكاثوليك بمصر، والخورأسقف بولس ساتي رئيس طائفة الكلدان، وممثلين من الآباء الأساقفة من الأقباط الكاثوليك والأخوات الراهبات وعدد من المؤسسات الكاثوليكية بمصر.

كان في استقبال وفد الكنائس الكاثوليكية، الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة بالبراري، وسكرتير مساعد المجمع المقدس، والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة، والراهب القس عمانوئيل المحرقي مدير مكتب قداسة البابا، والقمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والقس رافائيل رمزي والشماس جوزيف رضا من سكرتارية قداسة البابا، و بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات.