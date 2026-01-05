قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدكتور السيد البدوي يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات رئاسة حزب الوفد٢٠٢٦
تحديث بطاقة التموين 2026 .. الرابط و الخطوات والشروط
سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل
رئيس الوزراء يستعرض الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
رئيس كولومبيا: مستعد لحمل السلاح لمواجهة تهديدات ترامب
اقتصادي: معارض أهلا رمضان وسيلة الدولة لمواجهة التضخم وتخفيف العبء على المواطنين
بعد السماح له من رعاية بورسعيد لأداء الامتحان.. ننفرد بنشر صورة الطفل آدم من داخل اللجنة
قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد
الحكومة تطلق خطة متكاملة لتعزيز ريادة الأعمال واستقطاب المستثمرين
لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف
بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
طليقة أمير طعيمة توجه رسالة قوية للفنانة لقاء الخميسي.. ماذا قالت؟
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

قيادات المؤسسات الدينية الإسلامية يهنئون قداسة البابا بالعيد | صور

البابا تواضروس وشيخ الأزهر الشريف
البابا تواضروس وشيخ الأزهر الشريف
ميرنا رزق

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الاثنين، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، وفضيلة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وقيادات مشيخة الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، وبيت العائلة المصرية، وذلك للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وألقى قداسة البابا كلمة ترحيب بضيوفه معربًا عن سعادته بزيارتهم وتهنئتهم، مثنيًا على مثل هذه اللقاءات التي تجمعنا على أرض مصر الطيبة.
وقال: "نصلي لأجل كل الشعوب المتألمة، ولأجل بلادنا لكي يديم عليها نعمة السلام والاستقرار والأمان."

ومن جهته قدم فضيلة الإمام الأكبر التهنئة لافتًا إلى أننا اعتدنا على تأكيد الإحساس بالأخوة في الوطن وأننا نسعى لإعلاء شأن المواطنة، ففي مصر لا وجود لكلمة الأقليات.

ووجه الشكر باسم جميع الحضور لقداسة البابا على ما يبذله من جهود لأجل السلام في المجتمع. مؤكدًا على أن السلام مكانه الطبيعي دور العبادة لأن الأديان هي التي ترسخ للسلام.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الأزهر الإمام الأكبر وزير الأوقاف الميلاد

