قيادات المؤسسات الدينية الإسلامية يهنئون قداسة البابا بالعيد | صور

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الاثنين، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، وفضيلة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وقيادات مشيخة الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، وبيت العائلة المصرية، وذلك للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وألقى قداسة البابا كلمة ترحيب بضيوفه معربًا عن سعادته بزيارتهم وتهنئتهم، مثنيًا على مثل هذه اللقاءات التي تجمعنا على أرض مصر الطيبة.

وقال: "نصلي لأجل كل الشعوب المتألمة، ولأجل بلادنا لكي يديم عليها نعمة السلام والاستقرار والأمان."

ومن جهته قدم فضيلة الإمام الأكبر التهنئة لافتًا إلى أننا اعتدنا على تأكيد الإحساس بالأخوة في الوطن وأننا نسعى لإعلاء شأن المواطنة، ففي مصر لا وجود لكلمة الأقليات.

ووجه الشكر باسم جميع الحضور لقداسة البابا على ما يبذله من جهود لأجل السلام في المجتمع. مؤكدًا على أن السلام مكانه الطبيعي دور العبادة لأن الأديان هي التي ترسخ للسلام.