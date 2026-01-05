رئيس كهرباء القناة في حواره لـ"صدي البلد": جودة البيانات أساس نجاحنا فى خفض نسب الفقد واسترداد 895 مليون جنيه من سرقات التيار.. نفذنا استثمارات بمليار و107 ملايين جنيه

شركة القناة لتوزيع الكهرباء والتى تقدم الخدمة لأكثر من 5 ملايين و500 ألف مشترك ب 7محافظات هي الإسماعيلية وبور سعيد والشرقية والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء والمدن الجديدة كانت في صدارة شركات التوزيع في حجم الاستثمارات التي يتم تنفيذها لتطوير و تحسين الشبكة القومية للكهرباء، حيث نفذت الشركة استثمارات بقيمة مليار و 107 ملايين جنيه لمجابهه النمو المتزايد على طلب الطاقة وتحسين الخدمة الكهربائية المقدمة، وتمكنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس سامي أبو وردة من تحقيق العديد من الإنجازات سواء على المستوى الفني أو التجارى و تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وفي حواره لصدى البلد كشف المهندس سامى أبو وردة عن خطة الشركة المستقبلية لرفع كفاءة و تحسين مستوى الخدمة المقدمة مع العمل على رفع نسب التحصيل و مواجهة سارقى التيار الكهربائى لخفض نسبة الفقد و الحفاظ على أموال الدولة، و فيما يلى نص الحوار ..



حدثنا عن خطة الشركة للتوسع في الشبكة وتحسين الخدمة؟



حرصت الشركة على الارتقاء بكفاءة الشبكة وتحسين الأداء لمجابهة الطلب على الطاقة وتنفيذها طبقاً للاماكن الأكثر احتياجاً حيث قامت بتنفيذ مشروعات خطتها الاستثمارية فى الموازنات السابقة فى مواعيدها مما كان له أثر كبير على كفاءة واستمرارية التغذية الكهربائية لشبكة الشركة لكافة المشتركين وإرضاء العملاء.

وتستهدف الشركة الوصول بأطوال شبكات ( جهد متوسط ومنخفض ) إلى 88897 كم خلال عام الموازنة 2025 /2026 مقابل 87109 كم لمتوقع 2024 /2025 وبنسبة تطور قدرها 2.0% مقابل 86084 كم لفعلي 2023 /2024 وبنسبة تطور لمتوقع 2024 /2025 عن فعلى 2023 /2024 قدرها 1.2%

كما تستهدف الشركة الوصول بعدد لوحات التوزيع إلى 529 لوحة خلال عام الموازنة 2025 /2026 مقابل 513 لوحة توزيع لمتوقع 2024 /2025 وبنسبة تطور قدرها 3.1% مقابل 509 لوحة توزيع لفعلي 2023 /2024 وبنسبة تطور لمتوقع 2024 /2025 عن فعلى 2023 /2024 قدرها 0.8% ، الوصول بعدد أكشاك ومحولات التوزيع إلى 21547 محول خلال عام الموازنة 2026/2025 مقابل 21175 محول توزيع لمتوقع 2025/2024 وبنسبة تطور قدرها 1.8% مقابل 20749 محول توزيع لفعلي 2024/2023 وبنسبة تطور لمتوقع 2025/2024 عن فعلى 2024/2023 قدرها 2. % .

تضم الشركة عددا كبيرا من المستثمرين فهل تواجه أي مشاكل فى توفير الطاقة لهم؟



تمكنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء لأول مرة في تاريخ الشركة من الوصول بالاحتياطي الاستراتيجي من المهمات بمخازن الشركة بجميع المحافظات التابعة لها بقيمة 5 مليارات جنيه وهو ما يجعلها قادرة على توصيل التيار الكهربائي لأى مستثمر في أقل مدة وبأعلى جودة و القدرة على تنفيذ توسعات وأعمال تطوير لتلبية احتياجات المشتركين.



حدثنا عن نسبة الفقد بالشركة حاليا وما هي إجراءات الحد منها؟



جودة البيانات داخل شركة القناة لتوزيع الكهرباء و ربط قطاع النظم و المعلومات بجميع قطاعات الشركة يلعب دوراً هاماً بالتنسيق مع فريق عمل متكامل سواء من القطاعات التجارية أو الفنية للعمل على خفض نسبة الفقد بالشركة و رفع نسب التحصيل و إعداد تقارير بشكل مستمر نتيجة المتابعة المستمرة من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء الذى يضع هذه المسائلة على رأس أولويات القطاع ، و نجحت الشركة في خفض نسبة الفقد إل 11% خلال العام المالي 2024 / 2025 مقابل 11.57% خلال العام المالي 2023 / 2024 ، ومن المستهدف أن تصل نسبة الفقد بنهاية 2026 إلى 10.8 %.

ومن المستهدف خفض نسبة الفقد الناتج عن سرقات التيار الى 5.1% وذلك من خلال

• استكمال تركيب عدادات ذكية لجميع محطات المحولات والموزعات.

• مراجعة ثوابت العدادات لكبار المشتركين على الجهدين المتوسط والمنخفض على الطبيعة مقارنة مع القدرات التعاقدية.

• المرور على جميع المشتركين ذات طبيعة التشغيل الموسمى .

• الالتزام الكامل ببرنامج معايرة العدادات لكبار المشتركين .

• المراجعة الدورية للعدادات التى لم يتم شحنها لأكثر من ثلاثة أشهر وخاصة العدادات بمحولات التيار ذات الشحن الثابت والمتدنى.

• تكثيف أعمال لجان الضبط لمكافحة حالات الاستيلاء على التيار.

• سرعة تركيب العدادات للمقايسات المسددة والقضاء على قوائم الانتظار.

• العمل على مراجعة وتحليل التقارير الواردة من قراءة العدادات مسبقة الدفع بكارت تجميع القراءات وكارت الفصل والتوصيل ونظام الاوبتيكال عن طريق شركة شعاع.

• تعميم تطبيق برنامج القراءة الموحد لكبار وصغار المشتركين على مستوى الشركة.

• استكمال تركيب عدادات الإنارة العامة بكافة المحافظات.

• سرعة تركيب العدادات الكودية.

ما عدد محاضر سرقات التيار وقيمتها التي استردتها الشركة؟



**بلغت قيمة المحاضر المحررة بمعرفة الضبطية القضائية و مباحث شرطة الكهرباء مبلغ مليار 727 مليون جنيه خلال العام المالي 2024 / 2025 بإجمالى 260 ألفا و610 محاضر ، و تمكنت الشركة من استرداد 895 مليون جنيه من إجمالي المحاضر المحررة.

ماذا عن نسب التحصيل بالشركة؟



تستهدف الشركة طاقة مباعه بكمية قدرها 32693.096 مليون ك.و.س خلال عام الموازنة 2025/ 2026 مقابل 29949.091 مليون ك.و.س لمتوقع 2024 /2025 بنسبة تطور قدرها 9.2% ومقابل 27568.393 مليون ك.و.س لفعلي 2023/ 2024 بنسبة تطور قدرها 8.6% لمتوقع 2024 /2025 عن فعلى 2023 /2024 وبقيمة مستهدفة قدرها 56669.544 مليون جنيه مقابل 48646.748 مليون جنيه لمتوقع 2024/ 2025 بنسبة تطور قدرها 16.5% ومقابل 31566.120 مليون جنيه لفعلي 2023/ 2024 وبنسبة تطور لمتوقع 2024/ 2025 عن فعلى 2023/ 2024 قدرها 54.1% .

وتستهدف الشركة عدد المشتركين خلال عام الموازنة 2025/ 2026 ليصل إلى 5.370 مليون مشترك مقابل 5.267 مليون مشترك لمتوقع 2024 /2025 بنسبة تطور قدرها 2.0% ومقابل 5.103 مليون مشترك لفعلي 2024/2023 بنسبة تطور لمتوقع 2024/ 2025 عن فعلى 2023/ 2024 قدرها 3.2% .

وماذا عن المتأخرات؟



تستهدف الشركة خفض متأخراتها في ضوء خطتها بزيادة نسبة التحصيل لتصل بالمتأخرات لعام الموازنة 2025/ 2026 إلى 11.844 مليار جنيه مقارنة بـ 14.651 مليار جنيه لعام المتوقع 2024 /2025 بخفض قدره 2.807 مليار جنيه.

حدثنا عن خطة الشركة لتطوير مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين؟



تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن تعتبر على رأس أولويات وزارة الكهرباء و الشركة القابضة لكهرباء مصر و شركاتها التابعة، و ذلك بناء على توجيها الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء و المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ، حيث تلتزم الشركة بتحقيق جودة التغذية الكهربائية لدى المشتركين بالشبكة وخفض معدلات الأعطال وزمن الفصل لتكون فى الحدود المسموح بها وذلك من خلال المحافظة على مستوى جهد التغذية واستمرارية التيار الكهربائي بكفاءة وجودة عالية وتكثيف أعمال الصيانة ومتابعة تنفيذها طبقاً للبرامج المعتمدة وتوفير وسائل الانتقال والاتصال والمهمات المطلوبة لتحقيق المستوى المطلوب وتنفيذ خطط الإحلال والتجديد والتوسعات وتركيب المكثفات لتحسين معامل القدرة وتركيب منظمات الجهد والمحولات الذاتية (AUTO TRANSFORMER ) لتحسين الجهود .





حدثنا عن الخدمات الذكية التي تتميز بها شركة القناة؟



شركة القناة لتوزيع الكهرباء لديها منظومة قوية في مجال نظم المعلومات و الخدمات الذكية تعتمد على جودة البيانات التي تجعلها قادرة على مواجهة العقبات ، و هناك خطة تستهدف الآتى :

- استهداف نقل جميع برامج وتطبيقات الشركة الي مركز البيانات الجديد والذي تم الانتهاء من بناءه طبقاً لأحدث التكنولوجيا.

- استهداف انشاء مركز بيانات تبادلي للشركة DR .

- استهداف تطوير عدد 20 مركز خدمة طبقا للهوية البصرية الموحدة للشركة القابضة لكهرباء مصر.

- استهداف تدريب العاملين بمراكز الخدمة طبقاً لخطة تدريب الشركة القابضة طبقا لدليل الإجراءات والخدمات الموحد.

- استهداف تعميم استخدام وحدات البيع والتحصيل المحمولة المؤمنة ( POS – HHU ) بالتعاون مع الشركة القابضة وشركة Cyshield .

- استهداف الانتهاء من المرحلة الثانية من تأمين البنية التحتية المعلوماتية بالتعاون مع الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة Cyshield



- استهداف الانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع العدادات الذكية بالتعاون مع الشركة القابضة لكهرباء مصر.

- استهداف توحيد برامج الشئون المالية والمخازن والموارد البشرية بالتعاون مع الشركة القابضة لكهرباء مصر.

- استهداف الاستمرار من تطوير وتحديث الـ DashBoard الخاصة بمتابعة المؤشرات المالية و التجارية و الفنية و الإدارية للشركة.