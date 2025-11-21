جلسة بين أحمد عبد الرؤوف ولاعبي الزمالك قبل مواجهة زيسكو

ألقى أحمد عبدالرؤوف المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين، قبل انطلاق مران اليوم الجمعة، على ستاد الكلية الحربية، فى إطار الاستعداد لمباراة زيسكو الزامبى المقبلة فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وطلب المدير الفنى من اللاعبين ضرورة التركيز، وبذل أقصى جهد، من أجل تحقيق الفوز فى بداية مشوار الفريق بدور المجموعات.

وشرح أحمد عبدالرؤوف العديد من الأمور الفنية التى سيتم تطبيقها فى مران اليوم، ومنح اللاعبين العديد من التعليمات الخاصة.

وحرص الجهاز الفنى، على تخفيف الحمل البدنى للاعبين، خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد قبل المباراة المرتقبة أمام زيسكو، وتولى البرتغالى كوستا روبيرو مدرب الأحمال قيادة هذه الفقرة، التى تضمنت تدريبات بدنية متنوعة بجانب فقرة خفيفة بالكرة.