تطورات جديدة في ملف تجديد عقود ثنائي الزمالك

كشف الإعلامي إيهاب الكومي عن آخر المستجدات الخاصة بتجديد عقود ثنائي فريق الزمالك، محمد السيد وحسام عبد المجيد، مؤكدًا أن النادي يسعى للحفاظ على نجومه الصاعدين.

وقال الكومي في برنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد": محمد السيد مواليد 2005، والزمالك عرض عليه عقدًا بقيمة 25 مليون جنيه لمدة 5 سنوات، واللاعب يستحق ذلك، وقيمته التسويقية مرشحة للارتفاع".

وأضاف: اللاعب طالب بمقدم تعاقد لتغطية التزاماته المالية.

أما بالنسبة لحسام عبد المجيد، أشار الكومي: اللاعب مرحب جدًا بالتجديد مع الزمالك، وأتمنى أن نحافظ عليه داخل النادي.

كما كشف الكومي عن موقف لاعبين آخرين من الفريق، قائلاً: الزمالك رفض عروضًا محلية لبيع سيف جعفر، لأنه بدأ يحصل على فرصته مع المدرب عبد الرؤوف.

وأتم: الزمالك يدرس تسويق عمر فرج خلال الفترة المقبلة، ولا أفهم كيف يتم التعاقد بمبالغ ضخمة مع لاعبين لا يشاركون مع فرقهم.