الزمالك يكثف تدريباته استعدادًا لمواجهة زيسكو في الكونفدرالية

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الأساسي في الرابعة عصر غدٍ السبت على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة زيسكو الزامبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران بناء على تعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".



ومن المقرر أن يخوض فريق زيسكو الزامبي تدريبه الأساسي في التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، بسبب انشغال الملعب غدًا بمباراة الأهلي أمام شبيبة القبائل في بطولة دوري أبطال أفريقيا.



ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.



ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.