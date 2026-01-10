إلهام شاهين تكشف لــ صدي البلد مصير فيلم الحب كله

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن تطورات تصوير فيلمها الجديد «الحب كله»، بعد توقف العمل عليه بسبب احتراق لوكيشن التصوير، مؤكدة أن استئناف التصوير لم يتحدد بشكل نهائي حتى الآن.

قالت إلهام شاهين، في تصريحات لموقع «صدى البلد» الإخباري، إن الفيلم توقف منذ حادث احتراق اللوكيشن، موضحة: «الفنانين اتفرقوا، وتجميعهم تاني هيحتاج وقت، وكل ما أقابل المسئولين عن الفيلم يقولولي هنصور قريب».

وعن تقديم سيرتها الذاتية في عمل فني، أوضحت إلهام شاهين أنها لا تفكر في الأمر حاليًا، مضيفة: «لو هيتقدم عمل عن سيرتي الذاتية، إلهام الصغيرة هي الأنسب تقدمها، ولو عيلتي فكرت تعملها بعد ما أموت، لأنها أكتر واحدة عارفة تفاصيل حياتي».

وكانت الفنانة إلهام شاهين قد سبق ودافعت عن فيلم «الست» بطولة منى زكي، منتقدة الهجوم الذي يتعرض له العمل قبل عرضه أو مشاهدته كاملًا، مؤكدة أهمية انتظار العرض للحكم عليه بشكل عادل.