30 ديسمبر.. الحكم على 9 متهمين فى خلية شبكة العملة
الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني يعلن عن شراكة استراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي
رئيس جهاز العاشر يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب.. صور
إنذار مبكر.. حزب المؤتمر يطرح رؤية لحماية الطلاب بعد تكرار حوادث الاعتداء
عمرو دياب لن يمثل في مسلسل إبراهيم عيسى | مصدر خاص يكشف التفاصيل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل

بيراميدز بزيه الرسمي أمام ريفرز يونايتد بدوري أبطال أفريقيا

بيراميدز
بيراميدز
إسلام مقلد

عُقد اليوم بأحد فنادق التجمع الخامس الاجتماع الفني الخاص بمباراة بيراميدز وريفرز يونايتد النيجيري، وذلك في إطار استعدادات الفريقين لمواجهة الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف بيراميدز حامل اللقب نظيره ريفرز يونايتد في التاسعة مساء غد السبت على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، ضمن منافسات المجموعة الأولى من البطولة.

الاجتماع الفني

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على أن يخوض بيراميدز المباراة بقميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى الزي البرتقالي الكامل. وفي المقابل، يظهر فريق ريفرز بالزي الأخضر الكامل، ويرتدي حارس مرماه اللون الأسود الكامل.

ومثّل نادي بيراميدز في الاجتماع الفني كل من اللواء هشام زيد مدير المباريات، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، وأحمد سمير مدير التشغيل، وزياد أشرف إداري الفريق.

موعد المباراة

تنطلق المباراة في التاسعة من مساء السبت 22 نوفمبر على استاد الدفاع الجوي، في أولى مواجهات الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة

تنقل قناة "بي إن سبورتس" المباراة باعتبارها الناقل الحصري للبطولة، كما تُذاع عبر قناة "أون تايم سبورت" على التردد الأرضي داخل مصر.

طاقم التحكيم والمراقبين

يقود اللقاء طاقم تحكيم سوداني بقيادة محمود إسماعيل حكمًا للساحة، يعاونه محمد عبد الله مساعدًا أول، وعمر أحمد مساعدًا ثانيًا، وعبد العزيز جعفر حكمًا رابعًا.

ويُراقب المباراة ماكور مابيل من جنوب السودان، فيما يتولى الغاني أليكساندر أسانتي مهمة المنسق العام، والكاميروني هورون أونانا المنسق الأمني، إلى جانب المصري عبد الرحمن العليمي مسؤول البث الفضائي.

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

الدكتور حسب الله الكفراوي

عبدالعزيز الكفراوي يحيي ذكرى ميلاد والده الراحل “وزير الغلابة” بكلمات مؤثرة

آيتن عامر

مفاجأة داخل الكواليس.. فريق عمل "كلهم بيحبوا مودي" يحتفلون بعيد ميلاد آيتن عامر

حمدي الميرغني وزوجته

بموت في أمك.. وصلة غزل بين الفنانة إسراء عبدالفتاح وحمدي الميرغني

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

