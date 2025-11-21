بيراميدز بزيه الرسمي أمام ريفرز يونايتد بدوري أبطال أفريقيا

عُقد اليوم بأحد فنادق التجمع الخامس الاجتماع الفني الخاص بمباراة بيراميدز وريفرز يونايتد النيجيري، وذلك في إطار استعدادات الفريقين لمواجهة الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف بيراميدز حامل اللقب نظيره ريفرز يونايتد في التاسعة مساء غد السبت على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، ضمن منافسات المجموعة الأولى من البطولة.

الاجتماع الفني

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على أن يخوض بيراميدز المباراة بقميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى الزي البرتقالي الكامل. وفي المقابل، يظهر فريق ريفرز بالزي الأخضر الكامل، ويرتدي حارس مرماه اللون الأسود الكامل.

ومثّل نادي بيراميدز في الاجتماع الفني كل من اللواء هشام زيد مدير المباريات، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، وأحمد سمير مدير التشغيل، وزياد أشرف إداري الفريق.

موعد المباراة

تنطلق المباراة في التاسعة من مساء السبت 22 نوفمبر على استاد الدفاع الجوي، في أولى مواجهات الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة

تنقل قناة "بي إن سبورتس" المباراة باعتبارها الناقل الحصري للبطولة، كما تُذاع عبر قناة "أون تايم سبورت" على التردد الأرضي داخل مصر.

طاقم التحكيم والمراقبين

يقود اللقاء طاقم تحكيم سوداني بقيادة محمود إسماعيل حكمًا للساحة، يعاونه محمد عبد الله مساعدًا أول، وعمر أحمد مساعدًا ثانيًا، وعبد العزيز جعفر حكمًا رابعًا.

ويُراقب المباراة ماكور مابيل من جنوب السودان، فيما يتولى الغاني أليكساندر أسانتي مهمة المنسق العام، والكاميروني هورون أونانا المنسق الأمني، إلى جانب المصري عبد الرحمن العليمي مسؤول البث الفضائي.