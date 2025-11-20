إعادة قيد لاعبين قصّر .. إنذار رسمي على يد محضر إلى نادي بيراميدز

وجه المستشار محمد رشوان، إنذارا رسميا على يد محضر إلى نادي بيراميدز بضرورة التحفظ على استمارات القيد وعدم العبث بها أو إتلاف أصولها لحين فحصها من النيابة العامة وذلك بشأن التحفظ على أصول مستندات وإقرارات وإستمارات إعادة قيد لاعبين قصّر.



وأوضحت الدعوى، إنه بتاريخ سبتمبر 2025 تم إجراء إعادة قيد عدد من اللاعبين ٢٨٢٧ بعد غلق باب القيد الرسمي، وذلك دون توقيع المنذرين أو موافقتهم، رغم توقيع ولي الأمر شرط جوهري ولازم وفق اللوائح المنظمة لقيد وانتقال اللاعبين القصر، وحيث إن رئيس منطقة بني سويف لكرة القدم قد صرح في تصريحات بأن إجراءات إعادة القيد تمت بمعرفة نادي بيراميدز وحده، ودون أي دور لمنطقة بني سويف، وهو ما يعد مخالفة صريحة للوائح القيد.



وحيث إن أصول مستندات القيد، والإقرارات، واستمارات إعادة القيد تمثل أوراقا رسمية مطلوبة للتحقيقات الجارية في البلاغ رقم ٩٢٤٠٥ عرائض القاهرة الجديدة ، حيث يخشى المنذرون من وقوع أي عبث أو إخفاء أو إتلاف أو استبدال أو الادعاء بتلف الأصول، وهو ما قد يشكل جرائم يعاقب عليها القانون.

ينذر المنذرون نادي بيراميدز ممثلاً في رئيسه التنفيذي بما يلي:

التحفظ الفوري على جميع أصول مستندات وإقرارات وإستمارات إعادة قيد اللاعبين القصر الذين أعيد قيدهم في سبتمبر 2025، الامتناع تماما عن العبث أو الإتلاف أو التغيير أو الإخفاء لأي مستند من تلك المستندات، عدم الادعاء بتلف أو فقد أي أصل من الأصول المذكورة، تقديم أصول تلك المستندات إلى النيابة العامة - نيابة القاهرة الجديدة للاطلاع عليها ضمن التحقيقات.