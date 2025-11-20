موعد عودة رمضان صبحي لـ تدريبات نادي بيراميدز

يعود رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز إلي المشاركة فى التدريبات الجماعية يوم 29 نوفمبر الحالي استعدادا للمشاركة فى المسابقات المحلية والقارية.



ومن المنتظر عودة رمضان صبحي اليوم الخميس من خارج البلاد لاستكمال علاجه بعد تعرضه للإصابة.



وينتظر رمضان صبحي نجم فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز الحكم النهائي فى أزمة المنشطات يوم 26 نوفمبر الحالي.



وغاب رمضان صبحي نجم فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز عن مباريات كأس السوبر المصري التي أقيمت فى الإمارات مطلع شهر نوفمبر الجاري نظرا لإصابته.



وخسر فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز بقيادة الكرواتي يوريشيتش أمام نادى الزمالك بركلات الترجيح فى نصف نهائي كأس السوبر المصري.



كما تلقي فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز خسارة أمام نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في المباراة التى جمعت بينهما فى تحديد المركز الثالث والرابع فى بطولة كأس السوبر المصري.

