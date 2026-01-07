أمير صلاح الدين يكشف كواليس دوره الكوميدي كراعي غنم في فيلم «جوازة ولا جنازة»

كشف الفنان أمير صلاح الدين أسرار وكواليس شخصيته في فيلم «جوازة ولا جنازة».

وقال أمير صلاح الدين إنه يجسد في الفيلم شخصية راعي غنم، حيث تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد دخوله في صدامات ومواقف كوميدية متتالية مع عائلة ثرية، ما يضعه في سلسلة من الأزمات والمفارقات الساخرة.

وينتمي فيلم «جوازة ولا جنازة» إلى نوعية الأعمال الكوميدية اللايت، التي تمزج بين الضحك والدراما الاجتماعية في إطار إنساني خفيف، ومن المتوقع أن يحقق تفاعلًا جماهيريًا كبيرًا عند طرحه في دور العرض السينمائي.

ويُعد الفيلم من الأعمال المنتظرة خلال الفترة المقبلة، خاصةً أنه يقدم رؤية ساخرة للعديد من العلاقات الاجتماعية، وسط حالة من الترقب من جمهور السينما. ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم في دور السينما خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد اهتمام ملحوظ من محبي النجمة نيللي كريم والفنان شريف سلامة.

ويشارك في الفيلم عدد من النجوم، منهم نيللي كريم، شريف سلامة، لبلبة، الفنان اللبناني عادل كرم، انتصار، محمود البزاوي، أمير صلاح الدين، دنيا ماهر، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.