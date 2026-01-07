رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في مصر

أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 7-1-2026، شهدت هدوءًا نسبيًا عقب تراجعها أمس في معظم البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك نكست 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الاربعاء في البنوك، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في بنك فيصل الاسلامي 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي 47.22 جنيه للشراء و47.32 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي نحو 47.75 جنيهًا للشراء و47.65 جنيهًا للبيع.

وفي بنك القاهرة بلغ السعر 47.40 جنيهًا للشراء و47.30 جنيهًا للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 47.35 جنيهًا للشراء و47.25 جنيهًا للبيع.

كما سجل الدولار في بنك تنمية الصادرات 47.37 جنيهًا للشراء و47.27 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم الاربعاء

وسجل في أبوظبي الإسلامي وميد بنك والبنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك قناة السويس نحو 47.35 جنيهًا للشراء و47.25 جنيهًا للبيع.

أما في البنك الأهلي الكويتي فبلغ سعر الدولار 47.27 جنيهًا للشراء و47.25 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك المصري الخليجي 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.